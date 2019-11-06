Украинская националистка обвинила Зеленского в уничтожении «успехов» Порошенко

Киев, 6 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский уничтожает «успехи», которые были достигнуты его предшественником Петром Порошенко. Об этом заявила украинская националистка и журналистка Маруся Зверобой в эфире OBOZTV.

По ее словам, Петру Порошенко якобы удалось «протянуть украинскую линию» на международном уровне, однако нынешний президент Украины Владимир Зеленский уничтожает «достижения» своего предшественника.

«Сила Зеленского сейчас валит всю дипломатическую работу, это просто катастрофа», — отметила Зверобой.

Она выразила уверенность, что Зеленскому необходимо наладить сотрудничество с Петром Порошенко, чтобы использовать его опыт и обезопасить себя от повторения ошибок предшественников.

«Ему (Зеленскому — Прим. ФАН) надо вести переговоры с Порошенко, прислушиваться к тому опыту, который мы уже имеем. Там такие же точно ошибки, как они делают сейчас», — считает Зверобой.

Ранее депутат от возглавляемой Петром Порошенко партии «Европейская солидарность» София Федына и журналистка Маруся Зверобой организовали видеотрансляцию, в которой резко раскритиковали манеру общения Зеленского с украинскими националистами на участке разведения войск в районе населенного пункта Золотое в Донбассе. При этом Федына и Зверобой выразили уверенность, что во время следующего визита в Донбасс «президент Украины может стать жертвой обстрела или покушения». Позднее депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» призвали украинских правоохранителей проверить высказывания Зверобой и Федыны, отметив, что их можно расценивать как «государственную измену» и «призыв к мятежу».