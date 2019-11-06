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Вершинин провел встречу со спецпосланником генсекретаря ООН по Африканскому Рогу

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Вершинин провел встречу со спецпосланником генсекретаря ООН по Африканскому Рогу

Москва, 6 ноября. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел встречу со специальным посланником генсекретаря ООН по Африканскому Рогу Парфе Онанга-Аньянгой.

Стороны обсудили политическую ситуацию на территории Африканского Рога и роль ООН в разрешении региональных конфликтов.

Вершинин и Онанга-Аньянга отметили необходимость налаживать скоординированную работу Межправительственной организации по развитию, Африканского союза и ООН в вопросе обеспечения мира и безопасности на территории региона. Об этом говорится на официальном сайте российского МИД.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ стремится наладить взаимодействие с интеграционными объединениями Африки и солидарна в вопросе необходимости укрепления стабильности на континенте.

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Источник: МИД РФ
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