Сбербанк снизил ставки рублевых вкладов на фоне решений ЦБ

Москва, 6 ноября. Сбербанк снизил базовую ставку по рублевым вкладам. Так, например, максимальная ставка по вкладу «Сохраняй» снизилась на 0,45 процентных пункта — до 4,65%. Сделать вклад на таких условиях можно, разместив деньги на 6-12 месяцев или на 1-2 года на сумму от 400 тыс. рублей.

Ставки на вкладе «Пополняй» снизилась на 0,35 процентных пункта — до 4,25%, ставка вклада «Управляй» уменьшилась на те же 0,35 процентных пункта — до 3,95%. В обоих случаях клиент может рассчитывать на указанный процент выплат в том случае, если он внесет 400 тыс. рублей на 6-12 месяцев.

«Снижение ставок вызвано прежде всего снижением ключевой ставки ЦБ 28 октября 2019 года», — пояснили РИА Новости в Сбербанке.

Напомним, что в октябре финансовый регулятор снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта — до 6,5% годовых. Это привело не только к снижению ставок по вкладам, но и ставок по ипотеке, о чем в конце октября заявил глава Сбербанка Герман Греф. На сегодняшний день базовая ставка по ипотечному продукту в кредитно-финансовом учреждении составляет 9,3%, по субсидированным застройщикам — 7,3%, для молодых семей — это 8,8%.