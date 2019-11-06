WADA назвала сроки принятия решения по РУСАДА

Варшава, 6 ноября. Глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор заявил, что исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства вынесет решение по РУСАДА в начале декабря.

Ранее Россию заподозрили в якобы манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале года. После этого Всемирное антидопинговое агентство запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. Российскому представительству было дано три недели для предоставления ответов на вопросы WADA, что и было сделано.

На данный момент российская сторона ожидает реакции Всемирного антидопингового агентства. Тэйлор отметил, что дата заседания его комитета не определена. Он предположил, что это произойдет не раньше следующей недели.

Представители комитета выслушают мнения экспертов, которые занимались делом РУСАДА. Глава комитета предупредил, что раньше ответа WADA ждать не стоит, потому что «появились некоторые дополнительные вопросы».

«Так что рекомендация комитета появится не раньше 18 ноября, — приводит его слова РИА Новости. — Затем состоится внеочередное заседание исполкома — примерно в начале декабря, наверное, где-то в Европе. И Россия будет немедленно уведомлена об этом решении».

В октябре министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что ответы на уточняющие вопросы WADA, которые поступили в Минспорт России и РУСАДА, подготовили российские эксперты в области информационных технологий.