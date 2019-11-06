Крым успешно преодолевает водную блокаду, устроенную полуострову и его житиям властями Киева. Знаменательным событием, символизирующим окончательное расставание Крыма с не лучшей частью постсоветского прошлого, станет торжественное открытие 7 ноября скважин в Первомайском и Черноморском районе скважин с водой. В этих регионах нет водохранилищ, и обстановка с водой ранее была достаточно напряженная, но уже с завтрашнего дня водная блокада останется в прошлом: люди получат достаточно чистой пресной воды для своих нужд.

Смогут ли эти скважины полностью удовлетворить потребности граждан этих районов в воде и насколько этот этап важен в преодолении водной блокады, Федеральное агентство новостей спросило у зампреда комитета Госдумы по делам национальностей, бывшего вице-премьера Крыма Руслана Бальбека.

«Могу сказать так: Крым перешел в мощную контратаку на водную блокаду полуострова, — отметил политик. — Конечно, еще предстоит серьезная работа по развитию сети водоснабжения Северного Крыма, но открытие двух скважин в Первомайском и Черноморском районах — это знаковое событие по обеспечению этих регионов полуострова чистой водой».

Депутат Госдумы резко ответил тем, кто не верит в скорое преодоление Крымом водной блокады со стороны Украины.

«Пусть визжат наши «оппоненты» о якобы недостаточности этих мер — Крым будет снабжен водой, — и это всем пример!» — подчеркнул Руслан Бальбек.

После распада СССР, когда Украина в течение 23 лет незаконно хозяйничала на Крымском полуострове, Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде, которая использовалась в том числе для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией в 1914 году Украина незаконно перекрыла подачу воды по каналу. Труднее всего пришлось аграриям Северного Крыма, где пришлось перейти на культивирование менее влагоемких культур. Частично проблема была решена после переброски в Северо-Крымский канал воды из реки Биюк-Карасу и бурения новых артезианских скважин, однако впереди еще много работы.

При этом водная блокада Крыма жестко ударила по самой Украине, в частности по Херсонской области, переживающей настоящую экологическую катастрофу, о чем Федеральному агентству новостей рассказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.