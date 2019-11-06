Донбасс сегодня: артиллерия бьет по ДНР, группа бойцов ВСУ подорвалась на минном поле

Донбасс, 6 ноября. Украинская армия обстреливает ДНР из артиллерии и минометов. Националисты продолжают прибывать в районы разведения сил и средств. Солдаты ВСУ гибнут на своих же минах. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В Донецкой Народной Республике минувшие сутки отмечены очередными обстрелами со стороны украинских силовиков. По информации оборонного ведомства ДНР, украинская армия 22 раза открывала огонь по городам и селам. На Луганском направлении обстрелы не зафиксированы.

На Горловском и Донецком направлениях Вооруженные силы Украины применяли минометы, гранатометы и стрелковое оружие. На южном участке обороны ДНР огонь велся из тяжелой 122-мм артиллерии, орудий бронетранспортеров и противотанковых ракетных комплексов. В результате обстрелов в поселке Водяное произошло возгорание частного дома, а в Горловке от взрыва снаряда были уничтожены хозяйственная постройка и линия электропередач.

Националисты в районе разведения войск

По данным представителя Управления Народной милиции ДНР Рината Айгистова, разведка донецкого сопротивления зафиксировала прибытие новой группы радикалов в села Николаевка и Новогнатовка. В оба населенных пункта прибыло около 60 человек.

В указанных селах начали происходить конфликты между радикалами и бойцами ВСУ. В связи с этим командование ООС направило в район 131-й отдельный разведывательный батальон ВСУ, военнослужащим которого приказано препятствовать проникновению националистов в район разведения. ВСУ также было разрешено стрелять на поражение в националистов в случае опасности.

С целью утаивания информации о конфликтах между радикалами и ВСУ от родственников и волонтеров командование 128-й бригады запретило своим подчиненным пользоваться средствами мобильной связи. Телефоны военнослужащих временно были изъяты командирами подразделений.

На своих же минах

Пресс-офицер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что оборонному ведомству республики стало известно о подрыве на собственной мине троих военнослужащих 14-й бригады ВСУ. При срабатывании мины один боец погиб, двое были травмированы осколками снаряда.

Случай произошел около села Крымское Луганской области. Пострадавшие проводили инженерные работы и, не имея карт минных полей, наткнулись на заминированный участок. Как рассказал Филипоненко, подобные случаи небоевых потерь украинских силовиков фиксируются постоянно. В связи с этим, в расположение 14-й и 59-й бригады прибыла комиссия из профильной службы штаба ООС, которая проверяет минно-взрывные заграждения и фортификационные сооружения ВСУ на предмет соответствия плановым требованиям.

Задержание украинских десантников

Проверка на предмет злоупотребления наркотиками и алкоголем проводится в подразделениях 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Военная служба правопорядка Украины устроила проверку в десантных подразделениях, ссылаясь на участившиеся случаи нарушения дисциплины в зоне ООС.

Проверяющие задержали четверых военнослужащих бригады, которые находились под наркотическим воздействием. Филипоненко добавил, что сейчас по данному факту ведется следствие и выясняются каналы поступления наркотиков в передовые подразделения армии.