Захарова поймала британское посольство на лжи о российских дипломатах

Москва, 6 ноября. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова опровергла заявление официальных лиц Великобритании о том, что представитель посольства РФ в Лондоне якобы сам не захотел посещать конференцию по свободе СМИ.

Она поймала на лжи британское посольство, утверждающее, будто российскому дипломату была выдана аккредитация на мероприятие, однако тот сам решил его проигнорировать.

«Только что посольство Великобритании в Москве выпустило соответствующий комментарий, где говорится смело о том, что представитель посольства РФ в Лондоне получил аккредитацию в конференции, но не воспользовался ей. Вот вам фейк», — отметила Захарова.

По ее словам, представитель посольства РФ и не должен был участвовать в конференции. Документы подавал представитель МИД РФ Максим Буйкевич (сейчас постпред РФ при ОБСЕ), которому помимо аккредитации отказали еще и в визе. Паспорт сотрудник министерства смог вернуть только через неделю. В связи с этим Захарова попросила британское посольство перестать распространять фейки.

Отметим, что иностранное диппредставительство при этом подтвердило отказ в выдаче аккредитации журналистам RT и Sputnik в связи с «распространением дезинформации» этими изданиями.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил западные страны в дискриминации российских журналистов. При этом, по словам министра, Запад, как и в случае с «делом Скрипаля», ничего не объясняет.