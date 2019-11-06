Врачи объяснили, почему некоторым людям нельзя есть хурму

Москва, 6 ноября. Хурма может принести как пользу, так и вред организму. Диетологи рассказали, кому нельзя есть этот фрукт.

Фитотерапевт Анжелика Дюваль подчеркнула, что в хурме содержится большое количество полезных веществ — например, витамины А, B и C. Кроме того, она богата йодом и железом.

«Это витамины, которые особенно ценны осенью, — подчеркнула она, — они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций».

Эксперт посоветовала есть хурму в свежем виде. Для пользы организму достаточно два-три приема этого фрукта в неделю.

Хурма станет полезным лакомством для людей, у которых диагностированы анемия и болезни сердечно-сосудистой системы. В плоде низкое содержание кислот, поэтому он не вредит людям с язвенной болезнью или расстройствами желудочно-кишечного тракта, передает «Вечерняя Москва».

Однако есть люди, которым хурма противопоказана. Дюваль сообщила, что это люди, которые имеют проблемы с поджелудочной железой или с камнями в почках.

Тренер-диетолог Наталья Прохорова добавила, что ограничить употребление хурмы придется и людям с сахарным диабетом — не более одного фрукта в сутки. Она пояснила, что простые углеводы могут вызвать сильный выброс инсулина. При этом здоровые люди, по ее мнению, могут смело есть по три плода в день.

«Этот фрукт, в отличие от винограда, содержит клетчатку, но имеет большую калорийность», — предупредила она.

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян ранее рассказал о правильном питании в осенний период.