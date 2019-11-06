Открытие иконы Седмиезерного образа Богородицы XVI века. ФАН-ТВ

В Москве рассказали об открытии уникального памятника древнерусского искусства из собрания Переславль-Залесского музея-заповедника — Седмиезерного образа Богородицы XVI века. Икона высокой степени сохранности была скрыта под более поздними слоями росписи.

«Год назад мы отбирали очередные предметы для реставрации. В основном отбираются иконы плохой сохранности, наиболее показательные и после раскрытия одной стороны иконы, мы узнаем, что икона оказывается была очень ранняя — XVI век — и была определена реставратором, проведена большая работа», — рассказывает Наталья Аратова, главный хранитель Переславль-Залесского музея-заповедника.

По своей иконографии икона относится к одному из основных типов изображений Богоматери с Богомладенцем. Особенность иконы — особая трактовка благословляющего жеста Божией Матери — пальцы ее правой руки сложены в двуперстном благословении, а ладонь обращена к молящемуся. Реставрация, в ходе которой была найдена редкая икона, проходила в Российской академии живописи. Там считают, что икона займет важное место не только в коллекции музея-заповедника, но и во всей русской культуре.