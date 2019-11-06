The New York Times скатилась до «желтых» статей о ЧВК «Вагнера» в Ливии

Издание The New York Times опустилось до уровня желтой провинциальной прессы, опубликовав очередной фейк о ЧВК «Вагнера» в Ливии. Почему вброс про русских снайперов, стреляющих экспансивными патронами, — это некомпетентная выдумка, объясняет Федеральное агентство новостей (ФАН).

Напомним, что 5 ноября американское СМИ опубликовало материал, в котором утверждает, что в Ливии присутствуют российские снайперы, которые используют экспансивные пули или, как их еще называют, пули с полым наконечником.

«Один сотрудник службы безопасности из Европы заявил, что отсутствие выходных пулевых отверстий, характерное для пуль с полым наконечником, соответствует ранам, нанесенным российскими снайперами на востоке Украины», — пишет The New York Times о пулях, которые якобы применяются русскими в Ливии.

Вот только в действительности такими пулями снайперы попросту не пользуются. Бессмысленно. Такая пуля не пробьет бронежилет из-за слабой бронебойной способности. Она буквально расплющится. Эксперты утверждают, что данные боеприпасы используются только для охотничьих ружей.

Кроме того, медицинский эксперт, патологоанатом Александр Эдигер рассказал, что калибр .338 (предположительно именно о нем идет речь в статье The New York Times) — относительно небольшой.

И поэтому, по мнению Эдигера, экспансивные припасы, о которых идет речь в статье The New York Times, никогда не применяются в снайперских винтовках. Статью эксперт назвал классическим бредом.

«Использование в снайперских винтовках экспансивных пуль — чудовищная фигня. Причина очень простая. В снайперском оружии принципиальный момент — это центр тяжести. Экспансивная пуля предполагает достаточно тяжелые расчеты для того, чтобы ее сделать, чтобы сохранить центр тяжести и пробивную способность», — рассказал Эдигер.

Эксперт подчеркнул, что экспансивная пуля имеет худшую баллистику, чем регулярный патрон.

Примечательно, что материал The New York Times — не первый фейк о присутствии русских в Ливии за последнее время. Так, например, издание Bloomberg в статье от 25 сентября попыталось выдать видеролик с «Уралом», снятый в Сирии, за доказательство присутствия русских в Ливии. Позднее с той же целью использовались старые фотографии военнослужащих российских Сил специальных операций на территории САР.