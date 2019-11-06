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Экономика

ЦБ РФ выписал Сбербанку штраф за неподключение к системе быстрых платежей

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ЦБ РФ выписал Сбербанку штраф за неподключение к системе быстрых платежей

Москва, 6 ноября. ЦБ РФ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей, рассказала председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

Глава Центробанка напомнила, что все системно значимые банки должны были подключиться к системе быстрых платежей. Это необходимо было сделать до 1 октября. По словам Набиуллиной, один банк не выполнил требования законодательства, поэтому и получил предписание от ЦБ.

«Мы назначили ему штраф. Мы надеемся, что будет проведена работа по скорейшему подключению этого банка к системе», — сказала Эльвира Набиуллина

Она обратила внимание на то, что не все банки заинтересованы в системе быстрых платежей. Однако, важно понимать, что если подключиться к системе, то она будет приносить пользу потребителям.

Систему быстрых платежей запустили в январе 2019 года. В настоящий момент ее используют 25 банков, клиенты которых могут переводить деньги друг другу, используя номер телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета.

Ранее сообщалось, что кредитные организации, участвующие в системе быстрых платежей, вновь отложили введение комиссий за переводы. Например, в «Ак Барсе» заявили, что введение платных переводов могут отложить до 1 января 2020 года. Представители «Тинькофф-банка» и ВТБ подтвердили, что пока не намерены взимать плату за переводы.

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Источник: РИА Новости
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