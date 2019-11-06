США расширяют присутствие в Сирии, чтобы разжечь новый конфликт на Ближнем Востоке

Москва, 6 ноября. США пытаются расширить военное присутствие в Сирии для захвата нефтяных месторождений. Об этом заявил политолог Иван Аркатов.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии. Территория, на которой будет осуществляться американская военная миссии простирается от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки и находится под контролем курдских террористов, которых активно поддерживает Вашингтон.

По словам Аркатов, политика главы Белого дома на Ближнем Востоке практически не отличается от действий его предшественников. Главной целью США в Сирии является захват и контроль нефтяных месторождений.

«Цель США — это контроль максимального количества точек с ресурсами для разжигания нестабильности в регионе. Этим были обусловлены атаки на Ирак, Ливию и другие страны, — отметил политолог.

Он также добавил, что США нарушают международное право, воруя нефть в Сирии благодаря попустительству со стороны мирового сообщества. Эксперт отметил, что к настоящему моменту всего лишь несколько стран способны противостоять экспансии США в ближневосточном регионе, передает iReactor.

«Мировое сообщество как всегда действует в угоду США, так как они просто вассалы этого государства. Свою позицию могут выражать и как-то противостоять действиям США лишь Россия, Китай, Иран и в данный момент Турция», — добавил Аркатов.

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о том, что США осуществляют незаконную добычу нефти на территории Сирии. Прибыль от продажи сирийской нефти идет на поддержку курдских террористов в Сирии. При этом именно курдские боевики захватили сирийские нефтяные месторождения по договоренности с террористами группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).

Стоит отметить, что власти Сирии в свое время вложили большие средства в развитие нефтяных месторождений на северо-востоке республики. Однако курдские террористы при поддержке Вашингтона захватили эти нефтяные месторождения, после чего начали осуществлять незаконную добычу и продажу сирийской нефти. Доказательства данного преступления недавно были представлены министерством обороны России.

1 Организация запрещена на территории РФ.