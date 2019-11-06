Медиагруппа «Патриот» требует усилить защиту госсимволов России

Сегодня стало известно, что на протяжении последних шести месяцев идет кропотливая работа сотрудников Фонда защиты национальных ценностей по мониторингу социальных медиа. Цель — выявить материалы, которые оскорбляют государственную символику Российской Федерации.

Фонд направил в Генеральную прокуратуру РФ, МВД РФ, УФСБ РФ 675 заявлений. На настоящий момент Фонду поступил ответ от Прокуратуры Санкт-Петербурга, в котором говорится о том, что из 188 рассмотренных ссылок 118 нарушают закон. И только сейчас в Генпрокуратуру направили проект представления о блокировке этих ссылок Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Кроме того, в территориальные органы МВД России направлено 15 информационных писем о 19 пользователях социальных сетей, разместивших противоправную информацию, с целью привлечения данных лиц к административной ответственности.

Средства массовой информации, состоящие в медиагруппе «Патриот», разделяют активную позицию Фонда защиты национальных ценностей и готовы поддержать его работу. Наши сотрудники окажут помощь Фонду и будут проводить свои мероприятия по выявлению противоправного контента, оскорбляющего государственные символы РФ.

Но как мы видим, с момента первого обращения Фонда защиты национальных ценностей в правоохранительные органы прошло более четырех месяцев, а ресурсы, содержащие противоправную информацию, так и не были заблокированы

Поэтому мы считаем, что процедура ограничения доступа и блокировки требует дальнейшего законодательного регулирования. Потому, что отсутствие установленных сроков и формулировка закона «незамедлительно» на практике не работает. Необходимо усовершенствовать законы, чтобы не пришлось мириться с тем, как оскорбляют нашу страну и ее символы.