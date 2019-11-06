Стало известно о дате следующих консультаций по газу России, ЕС и Украины

Москва, 6 ноября. Встреча старших должностных лиц трехсторонних консультаций по газу России, Украины и Евросоюза запланирована на 8 ноября. Переговоры пройдут в Брюсселе.

«8 ноября в Брюсселе», — сообщил источник ТАСС.

Следующий раунд переговоров по вопросу транзита российского газа через Украину со следующего года запланирован на конец текущего месяца.

Договор о транзите российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Ранее российская корпорация «Газпром» заявила, что не исключает сохранения какого-то объема транзита голубого топлива через украинскую территорию с 2020 года, несмотря на получение всех необходимых дополнительных мощностей по транзиту газа в Европу за счет «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Стороны несколько раз проводили консультации по вопросу транзита газа, но так и не достигли успехов в этом вопросе.

Директор Центра им. Бертольда Бейца при Германском совете по внешней политике (DGAP), советник «Газпрома» по европейским вопросам Александр Рар в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что в Германии, которая ранее выступала за сохранение транзита, нет негативной реакции в связи с угрозой прекращения транзита через украинскую территорию со следующего года.