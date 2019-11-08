Опальная Московская залоговая компания отбирает у жителей столицы квартиры через суд

Нелегальные кредиторы продолжают наживаться на доверчивых россиянах. В сентябре Банк России насчитал 1576 таких компаний. Из них 186 называют себя микрофинансовыми, 688 маскируются под ломбарды, лизинговые компании, а 150 — размещают анонимные объявления. По разным оценкам объем рынка «черных кредиторов» уже сопоставим с числом легальных микрофинансовых организаций.

Московская залоговая компания уже четвертый год отбирает через суд квартиры у своих клиентов, а сегодня — старательно заметает следы. Съемочная группа Федерального агентства новостей попыталась отыскать след печально известной организации и выяснить, могут ли обманутые москвичи спасти свое имущество.

Бизнес-центр на улице Крымский Вал. В двух шагах станция метро Октябрьская. Именно здесь, согласно информации с сайта, работает МЗК. Но в 206 офисе находится другая компания. В списке постояльцев такой организации нет.

«У нас в 206 «Топ-Логистик», вот. Это не здесь. Посмотрите сами», — говорит охранник бизнес-центра.

На вопрос корреспондента ФАН, работала ли здесь МЗК, мужчина ответил: «Не знаю. Я здесь недавно работаю и ничего не могу сказать».

А это — другой конец Москвы — бизнес-центр на улице Дубининская. В этом неприметном офисе без вывесок и указателей, по словам обманутых москвичей, сотрудники МЗК назначали клиентам встречи.

«Скажите пожалуйста, МЗК у вас работает?» — спрашивает корреспондента ФАН девушку на ресепшене. «Я не знаю», — отвечает она.

Сотрудница бизнес-центра сообщила, что «вообще не видела, чтобы у них было руководство». По ее словам, в нужном нам офисе «сидят девочки».

Вместе с экспертами Общероссийского народного фронта направляемся к кабинету. Из него выходит девушка, не пожелавшая представиться.

«Это не кабинет МЗК, — заявила она. — Это кабинет другой фирмы». «А МЗК здесь когда-нибудь находилась?» — спрашиваю общественники. «Она находится», — отозвалась девушка.

На вопрос, где именно, таинственная незнакомка пригрозила вызвать охрану и захлопнула дверь.

«Я не должна перед вами отчитываться. До свидания», — сказала она.

Корреспондент ФАН попыталась продолжить разговор.

«Вы даете кредиты под залог недвижимости?» «Я не работаю в компании МЗК», — ответила девушка и снова скрылась в кабинете.

Подобный разговор — прекрасный пример для тех, кто собирается занять деньги под залог недвижимости, заключил эксперт ОНФ Михаил Алексеев.

«Приходя в какой-то типа красивый офис, вы потом ничего не найдете. Мы сегодня по всей Москве ездим и пытаемся найти эту компанию, а ее попросту нет!» — возмущен юрист.

В декабре 2018 года полиция и сотрудники Росгвардии нагрянули с обысками в офисы и по местам жительства сотрудников МЗК. Изъятые документы стали основанием для возбуждения уголовного дела о мошенничестве.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, сотрудники компании с 2010 по 2015 годы заключали с клиентами договоры займа. Условия выдачи, процентная ставка, срок возврата определялись индивидуально для каждого.

«Одновременно с договорами займа предлагалось заключить договоры залога, согласно которым граждане должны были передать принадлежащие им на праве собственности квартиры в обеспечение выданным им заемных средств. При этом, будучи обманутыми, они подписывали договор купли-продажи недвижимого имущества под видом договора залога. После того, как потерпевшие не возвращали заемные денежные средства в установленный срок, происходило переоформление прав квартиры на иных лиц», — отметила полковник полиции.

По данным следствия, руководство компании могло незаконно завладеть жильем как минимум 17-ти человек. В их числе оказалась и москвичка Наталья. Год назад клиентка МЗК увидела кадры обыска по телевизору. Так и узнала, что ее заложенная в 2015 году квартира числится в базе судебных приставов.

Учительница русского языка и литературы, почетный работник общего образования РФ «попала» на шесть миллионов рублей — это в два раза больше суммы взятого на лечение родных кредита, которую, к слову, женщина уже выплатила. Москвичка попросила скрыть ее настоящее имя и лицо.

«Для меня действовал документ от 2016 года, по которому я платила по мере сил и средств ежемесячные платежи, — пояснила Наталья. — На основании некоего документа от 2017 года о залоге и займе на меня подали в Замоскворецкий суд. Насколько я себя помню, такой документ я не подписывала, копии у меня нет. Подавая иск, они указали, что с 2018 года я не выхожу на связь и платежи не произвожу. На самом деле это не так! Я борюсь и боюсь. Борюсь за квартиру и боюсь, что это плохо кончится».

Квартиру чудом еще не отобрали — адвокату удалось восстановить срок обжалования решения суда. Свою подпись в подтасованных, по ее мнению, документах москвичка пытается оспорить. Если экспертиза подтвердит ее подлинность, у школьной учительницы останется одна надежда: добиться статуса потерпевшей. Пока по делу МЗК Наталья проходит свидетелем.

«То, что мы не смогли ее вовремя оспорить, говорит о том, что у нас не было возможности это сделать — суд происходил без нее. Как это делается? Посылается повестка, либо делается вид, что она посылается, человек не приходит, причины не выясняются, и суд считает, что мы известили, а дальше ваши проблемы. Только спустя полгода нам удалось доказать, что она не была извещена», — рассказал корреспонденту ФАН адвокат москвички Олег Павлович.

МЗК выдает деньги под залог недвижимости с 2012 года. При этом в реестре Центрабанка данные о компании отсутствуют. Сколько людей попалось на удочку кредиторов — неизвестно. В одном только Замоскворецком районном суде г. Москвы с 2016 года — больше сотни исков МЗК о взыскании средств по договору займа. Почти все удовлетворены, в том числе, частично. Несколько решений вступили в силу.

«Мы сейчас обратимся в фискальные налоговые органы, которые регулируют вопросы нахождения, соотношения юридического адреса и фактического местонахождения. Информацию это передадим органам следствия, которые занимаются расследованием уголовного дела в отношении руководства данной компании и продолжим добиваться правды», — заявил корреспонденту ФАН Михаил Алексеев.

Согласно ФЗ № 151 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и ФЗ № 353 «О потребительском кредите», кредитор, который не состоит в реестре Банка России, саморегулируемой организации и нарушает закон, занимается незаконной предпринимательской деятельностью. При этом к выдаче займов под залог имущества, будь то недвижимость или автомобиль, до сих пор подобных требований не было.

В ОНФ обратили внимание на этот пробел, и теперь с 1 ноября 2019 года МФО России запрещено выдавать кредиты под залог недвижимости. По указанному на сайте телефону сотрудники МЗК пытаются умыть руки.

«У вас можно взять займ под залог недвижимости?» — спрашивает корреспондент ФАН поднявшего трубку мужчину. «Мы на данный момент не кредитуем, — отвечает он. — Сейчас практически никакие услуги не оказываем».

По словам собеседника ФАН, компания сейчас «не работает».

«Там что-то со счетом, я подробностей не знаю», — сказал сотрудник МЗК.

После скандала с обысками и арестом руководства организации кредиторы продолжают предъявлять клиентам иски об отъеме квартир и наложении взысканий.

«Это говорит о том, что, либо они очень уверены в своей правоте, либо за их спиной стоят серьезные силы», — считает Олег Павлович.

Кабальные условия в договорах, смена счетов, адресов и откровенное мошенничество — «черные кредиторы» всеми способами пытаются заставить жертву не справиться с выплатами. Если это удается, завладеть чужими сбережениями не составляет труда. По данным Роспотребнадзора, число нелегальных МФО в три раза превысило количество тех, которые соблюдают закон. Уровень финансовой грамотности потребителей рынка микрофинансовых услуг в ведомстве назвали низким.

«По нашим опросам, 90% граждан подписывают договор, не читая его и не понимая, что в нем написано. Почему? Потому что люди уверены, что они не смогут ничего в этом договоре изменить и в нем понять, — говорит Александра Пожарская. — Мне нужны деньги, дайте мне их, пожалуйста. Их дают».

Из-за своей доверчивости и невнимательности россияне нередко лишаются единственного жилья, отметили общественники.

«Эта проблема сильно распространена в России. Один из примеров — Новосибирск. Там более 200 человек лишились своего жилья за последние пять лет», — рассказал эксперт ОНФ Павел Близнюк.

По этим фактам в Новосибирске недавно запустили уголовное производство.

«Миллион-полтора, 200 семей — и мы понимаем, какое количество денег этот человек поимел! В Росреестре на него все эти сделки оформлены, более того, он продолжает судебные споры. Суды становятся на сторону этого кредитора», — негодует Александра Пожарская.

Эксперты ОНФ советуют не брать взаймы под залог недвижимости ни под каким предлогом. Прежде чем обратиться за помощью к кредиторам, нужно внимательно изучить их репутацию.

«Если человек вляпался в эту историю, первое, что нужно делать, это идти в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями, писать там заявление. Обязательно обращаться в прокуратуру, писать обращение в Банк России, потому что он, помимо того, что регулирует легальный рынок, принимает обращения и передает их в правоохранительные органы, у них есть такая опция. Если человек совсем отчаялся, то есть прекрасные правозащитные организации, не только наша», —сказала Александра Пожарская.

Чем занимается скандально известная МЗК, предстоит выяснить следствию. Тем временем в отношении учительницы московской школы судебные приставы уже возбудили дело.

«Мне позвонил исполнительный директор, как он себя считает, МЗК и открыто после вашего визита сказал, что, как только репортаж выйдет в эфир, он ускорит прохождение исполнительного листа по инстанциям через приставов и направит исполнительный лист в школу», — переживает Наталья.

Квартиру москвички в любой момент могут выставить на публичные торги, если Наталья, конечно, не найдет еще три миллиона рублей, чтобы спасти свое единственное жилье.

Ранее в четырех регионах страны сотрудники правоохранительных органов задержали группу кредитных мошенников, которые обманули больше тысячи человек.