Сирия, 6 ноября. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкие силы безопасности в САР поймали зятя, жену и сестру лидера ИГИЛ1 Абу Бакра аль-Багдади. ВКС РФ ответили радикалам в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиаудар по позициям боевиков на западе Алеппо в ответ на обстрел мирного населения с их стороны.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают линии обороны джихадистов «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба, направили подкрепление к военной базе у города Кобани.

Курдские вооруженные группировки: обмениваются ударами с протурецкими силами на севере провинции Хасака, потеряли около десятка боевиков в результате столкновения.

ВС Турции и союзные силы: отразили нападение курдских боевиков «Демократических сил» на севере провинции Хасака.

Провинция Алеппо

Самолеты ВКС РФ совершили боевой вылет в район поселка ас-Сахра на западе провинции Алеппо, где укрываются радикалы альянса «Тахрир аш-Шам», как передает портал Baladi News. Напомним, что днем радикалы обстреляли из гранатомета жилые кварталы города Алеппо, в частности, улицу Нил – некоторые снаряды приземлились у Дворца правосудия. Ранения получили шесть человек. Подразделения Сирийской арабской армии (САА), в свою очередь, открыли огонь из тяжелой артиллерии в районе поселка Халса, где укрываются радикалы, о чем также сообщает источник. Информации о пострадавших пока не поступало.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) передает, что на новую военную базу САА и союзных сил близ города Кобани (Айн-аль-Араб) прибыло подкрепление из 15 бронированных автомобилей с военнослужащими.

Провинция Идлиб

Подразделения сирийской армии продолжают наносит удары из тяжелой артиллерии по опорным пунктам боевиков в районе поселков Хазарин, Хиш, Маар-Зита и Джебла на юге провинции, о чем сообщает новостной портал Baladi News. Как передает информагентство Aleppo AMC, в районе поселка Маар-Шурин сирийские подразделения также обстреливают линии обороны джихадистов. Пока что информация о понесенном боевиками уровне в живой силе и военной технике уточняется.

Провинция Хама

Боевики вооруженной оппозиции продолжают обстреливать позиции сирийской армии на севере провинции Хама. Как сообщает новостное агентство Step News, боевики ударили по укрытиям САА в районе Хорш Аль-Киркат и к западу от поселка Хувейз из реактивных систем залпового огня.

Радикалы «Фронта национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир») сообщают через подконтрольные медиаресурсы, что их группировка сумела уничтожить одну из пулеметных установок САА ракетным ударом в районе деревни Аль-Митсрих.

Провинция Хасака

В районе деревни Кфайфа к западу от города Тель-Абъяд продолжаются столкновения между протурецким ополчением и курдскими отрядами «Демократических сил Сирии». По информации новостного портала Alk Habour 21, более десятка бойцов SDF были ликвидированы в ходе столкновения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие силы безопасности задержали жену, сестру и зятя главаря террористической группировки «Исламское государство»1 Абу Бакра аль-Багдади. Как сообщает ТАСС, турецкая военная полиция арестовали их на сирийской территории. Как отметил президент, в то время, когда США разворачивает громкую медиакампанию вокруг предполагаемой «ликвидации» аль-Багдади, Турция не кричит о поимке жены главаря. Эрдоган также в обращении к журналистам отметил, что Турция и дальше продолжит свое решительное противодействие терроризму, и контртеррористические мероприятия республики теперь эффективны как никогда. Деталей задержания прессе не сообщаются.

Напомним, что 27 октября президент США Дональд Трамп заявил, что силами американского спецназа был проведен штурм законспирированного убежища аль-Багдади, в ходе которого лидер ИГИЛ подорвал себя вместе с двумя своими детьми в подземном тоннеле, не желая сдаваться. Пока убедительных доказательств того, что в ходе операции был ликвидирован именно лидер «Исламского государства», США не предоставили. Генетический тест, проведенный Пентагоном, подтвердил, что в Идлибе был ликвидирован именно аль-Багдади, однако, общественности видеоматериалы, фото тела убитого или иные неопровержимые доказательства не были предоставлены. В Минобороны России заявили, не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. В проведении подобной операции усомнился также президент САР Башар Асад. Тело лидера ИГ1 американские спецназовцы захоронили в море по некоему «исламскому обычаю», как было указано в пресс-релизе. Допрос задержанных Турцией родственников террориста номер один может пролить свет на случившееся.

1 Организация запрещена на территории РФ.