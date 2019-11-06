Юрист предложил ужесточить наказание за оскорбление госсимволов в Интернете

Юрист предложил ужесточить наказание за оскорбление государственных символов в Интернете, а также разработать реестр нарушений, за которые должна быть предусмотрена мгновенная блокировка как самого преступного контента, так и интернет-ресурса, на котором он размещен.

Российское законодательство излишне лояльно к тем, кто оскорбляет символы нашего государства, в том числе в Интернете. Таким мнением с Федеральным агентством новостей поделился адвокат, общественный и политический деятель, член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) Янис Юкша.

По словам юриста, главной проблемой нынешнего законодательства, недостаточно эффективно борющегося с подобными публикациями, являются дыры в законе, которые не позволяют действовать быстро и эффективно.

«Печально наблюдать, как отдельные недоумки, извините, не могу подобрать другого слова, оскорбляют нашу страну, оскорбляют наш народ, все, что должно быть дорого каждому гражданину России, — отметил эксперт. — Пишущих в Интернете гадости о символах России я бы сравнил с теми, кто гадит в собственном подъезде, поджигает кнопки в лифте и так далее. Человек, имеющий мозги, так себя не ведет, но, увы, мозги явно есть не у всех».

Сегодня заблокировать оскорбительный контент в Интернете непросто, это требует определенных достаточно длительных бюрократических процедур, отметил собеседник ФАН.

«Считаю, что это неправильно: тут нужны изменения в законе в сторону его ужесточения, — отмечает юрист. — Пора принимать меры: как минимум блокировка в таких случаях должна, на мой взгляд, следовать мгновенно. Какой конкретно незаконный контент подлежит немедленной блокировке — этот вопрос нужно обсуждать, составлять специальный реестр, содержание которого, возможно, стоит вынести на общественное обсуждение».

По мнению Юкши, немедленно изыматься из Интернета должны любые оскорбительные изображения, записи и символы, касающиеся Российской Федерации как государства, его территориальной целостности, народов, которые населяют Россию, и так далее.

«Также, на мой взгляд, необходима немедленная блокировка всего, что содержит фашистские и нацистские призывы и символику, — слишком велики жертвы, понесенные нашей страной в Великой Отечественной войне. Поэтому любые проявления нацистской и фашистской идеологии для нас в принципе неприемлемы», — говорит эксперт.

Разработав соответствующие критерии, в случае нарушений нужно действовать незамедлительно, реакция на подобные преступные деяния должна быть мгновенной, подчеркивает собеседник ФАН.

«Если же речь идет о более сложных случаях, также содержащих оскорбления, то, что мы называем троллингом, тут, на мой взгляд, должен решать суд. Но при этом наказание должно быть не символическим и смешным, как это нередко бывает: нужно наказывать так, чтобы нарушителю впредь неповадно было», — говорит адвокат.

Юкша привел в пример опыт современной Германии и некоторых других стран, где за отрицание холокоста можно отправиться в тюрьму.

«Повторю: наказание должно быть адекватным содеянному, — отметил эксперт. — Нам пора разработать гораздо более суровые наказания за такого рода деяния, если ничто другое не действует. Как говорится, кто бога не боится, тот пусть убоится закона людского. Этот «закон людской» должен быть действенным и суровым, чтобы даже мысли не возникало делать подобные вещи, поскольку взывать к совести тех, кто позволяет себе оскорблять все, что нам дорого, просто бессмысленно».

Резюмируя сказанное, эксперт повторил, что необходимо ужесточить наказания для подобных правонарушений, создать реестр того, что подлежит немедленной досудебной блокировке, а также разработать систему судебных разбирательств в этой сфере.

«Но вообще, это работа комплексная, помимо юридических аспектов, нужна вдумчивая системная работа по воспитанию общества, в первую очередь молодежи», — подчеркнул Янис Юкша.

Ранее Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) предложил внести изменения в ФЗ-149 «Об информации» с целью ускорения блокировки материалов, оскорбляющих символы РФ. Основанием для этого предложения стали результаты работы ФЗНЦ по очищению Интернета от оскорбительных по отношению к российской символике публикаций. Президент ФЗНЦ Александр Малькевич рассказал, что мониторинг популярных социальных медиа в поиске контента, оскорбляющего национальную символику России, велся на протяжении шести месяцев. В результате проделанной кропотливой работы в правоохранительные органы было направлено около 675 заявлений, постепенно госорганы начинают реагировать более оперативно, но сделать в этой области предстоит еще очень многое.

Напомним, в марте 2019 года был принят закон, предусматривающий наказание за оскорбление госсимволов, в том числе в Интернете, однако его правоприменительная практика до сих пор хромает.