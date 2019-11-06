Дамаск, 6 ноября. В Сирии значительно увеличен контингент сотрудников американских ЧВК на нефтяных полях провинции Дейр-эз-Зор. Оценки разнятся, однако речь может идти о прибытии на подконтрольную проамериканским арабо-курдским отрядам территорию до двух с половиной тысяч «подрядчиков».

Как утверждают информированные источники, огромное количество американских наемников прибыло во второй половине октября. Некоторые из них ранее числились в печально знаменитой своими военными преступлениями в Ираке ЧВК Blackwater.

«Прибыло, по меньшей мере, 2500 тысячи наемников. Они напрямую сотрудничают с Пентагоном, американским военным контингентом, расположенным в районе нефтяных полей», — рассказал источник.

Данные подразделения, по мнению источника, нужны США для того, чтобы обеспечивать кражу сирийской нефти, при этом позволяя американцам официально заявлять об уменьшении своего военного контингента.

Об этом уже ранее заявляло Министерство обороны Российской Федерации. По их информации, под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства.

При этом происходящее идет вразрез с официальной риторикой США, чьи военные уже в который раз выводятся из Сирии.

Как неоднократно отмечалось экспертным сообществом, основная причина присутствия американских сил на восточном берегу Евфрата — нефть. При этом проводка конвоев на Ближнем Востоке — сложное и опасное дело. Ещё во время иракской кампании Пентагон подсчитал, что основная доля потерь среди личного состава приходится именно на перевозку грузов. Тогда было принято решение передать вопросы логистики частным компаниям, принявшим на себя все риски. Это позволило вооруженным силам США не отчитываться за потери среди частников, а наемникам — зарабатывать огромные деньги на государственных заказах.

Таким образом, причиной расширения контингента американских ЧВК в Сирии может являться намерение увеличить объёмы вывоза нефти.

В настоящее время Федеральное агентство новостей продолжает получать информацию от своего источника на восточном берегу Евфрата и готовит большой материал о действиях ЧВК Blackwater на территории Сирии.