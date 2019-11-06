ФНС заподозрила Всемирный банк в подтасовках результатов рейтинга Doing Business

Москва, 6 ноября. Российская налоговая служба заподозрила Всемирный банк в подтасовках результатов рейтинга Doing Business («Ведение бизнеса»). По данным ФНС, некоторые данные анонимных респондентов не сходятся с информацией отечественных экспертов.

ФНС сомневается в результатах, которые были сделаны на основе методологии части раздела «уплата налогов». Эта часть доклада посвящена объемам времени, которые необходимы для подготовки налоговых деклараций, предоставления документов в налоговую службу и уплаты налогов. Также респонденты тут должны были указать числа налоговых платежей и общей налоговой нагрузки.

При составлении рейтинга 2020 года были задействованы 228 респондентов, 22 из которых поделились информацией по теме налогообложения. Данные опрошенных остаются скрытыми, однако отмечается, что в основном это международные консалтинговые компании, которые практически не взаимодействуют с малым бизнесом.

В рейтинге Doing Business указано, что время взаимодействия с налоговой службой составляет 159 часов в год. Однако система бухгалтерского и налогового учета 1С представила иные данные — не более 32 часов в год. Опрос ФНС, который был основан на указанной Всемирным банком методологии, показал затраты не более 10 часов.

Кроме того, у ФНС появились вопросы и по другим параметрам доклада — количеству платежей и оценке процедуры регистрации предприятий. Минфин и ФНС обратились к Всемирному банку за разъяснениями. После 20 обращений Всемирный банк так и не предоставил никаких конкретных данных. ФНС заявила, что составленный рейтинг не является прозрачным.

Любой рейтинг является субъективной информацией, пояснил директор центра налоговой политики экономического факультета МГУ имени Ломоносова Кирилл Никитин. Он отметил, что в последние годы Россия благодаря деятельности ФНС совершила прорыв в рейтинге из второй сотни в середину первой. Он уточнил, что это стало возможно благодаря реинжинирингу процессов налогового контроля, ведения налогового учета, составлению и подаче налоговой отчетности, а также их и автоматизации и стандартизации.

«Уверен, что профессиональные бухгалтерские аутсорсинговые компании как никто другой оценили прогресс в этой области», — приводит его слова телеканал «360».

В октябре президент России Владимир Путин пошутил о попадании страны на 28-ю строчку рейтинга Doing Business.