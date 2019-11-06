Кличко стал фигурантом дела о госизмене на Украине. События дня. ФАН-ТВ

Турция заявила о задержании семьи аль-Багдади Семейные хроники террориста Абу Бакра аль-Багдади обновляются едва ли не каждый день. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что жена лидера «Исламского государства» (запрещенной в РФ террористической группировки) задержана. Вернее, одна из жен, ведь, если верить СМИ, их у радикального исламиста было несколько. Для Анкары это отнюдь не первый такой «улов». Власти уже сообщали о поимке сестры и зятя так называемого террориста №1. Как знать, возможно, такими темпами Турция выйдет и на самого аль-Багдади. Ведь в последних заявлениях США о том, что главарь боевиков якобы мертв, общественность по-прежнему сомневается. С того момента, как президент Штатов Дональд Трамп объявил о его ликвидации, никаких доказательств этому так и не появилось. Конечно, за исключением в буквальном смысле «мутных кадров» от Пентагона. Установить по ним детали мнимой операции оказалось нереально, как и найти там хоть какой-то намек на аль-Багдади. Его останки, по заявлениям Штатов, были захоронены в море. Но едва ли это проблема для террориста, которого СМИ преждевременно хоронили уже много раз.

Кличко стал фигурантом дела о госизмене А мэру Киева Виталию Кличко все тяжелее «смотреть в завтрашний день». Украинские СМИ сообщают, что в отношении чиновника и бывшего спортсмена возбуждено уголовное дело о хищениях средств и госизмене. В какой именно роли он фигурирует по данным статьям, не сообщается. Впрочем, как и обстоятельства возможной госизмены. А вот дело о хищениях, вероятно, связано с действиями Кличко по реконструкции Шулявского моста в Киеве: в СМИ появлялись данные о том, что мэр и двое его подчиненных могли намеренно завысить сумму бюджетных средств, выделенных на ремонт. Вообще, многие политики на Украине с приходом новой власти чувствуют себя некомфортно. Тот же экс-президент Петр Порошенко стал фигурантом уже больше 10 уголовных дел (статья о госизмене в этом списке, кстати, тоже есть). Впрочем, официально никаких подозрений или обвинений ему так и не озвучили. Кличко, кстати, сохранил пост главы Киева, несмотря на новости о том, что им недоволен новый президент Владимир Зеленский. Хотя лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко уже предлагал бывшему боксеру объединиться против «зеленой чумы». Как знать, если уголовная история Кличко раскрутится, это вполне может произойти.