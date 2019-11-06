Таможня Финляндии выплатит миллионные компенсации из-за неправильной конвертации рубля

Хельсинки, 6 ноября. Финская таможня в течение трех лет неправильно конвертировала курс рубля и еще более 20 разных валют при растаможивании товаров, сообщили в ведомстве.

Неверные суммы взимались с клиентов с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года. Это случилось из-за того, что финская таможня использовала для расчетов не курсы Европейского центробанка, а одного из финучреждений Финляндии.

Как выяснилось, ошибки в подсчетах затронули, в частности, клиентов, использовавших рубли, шведские кроны, американские доллары и еще 22 валюты. Всего же неправильные данные при подсчете использовались в 960 тыс. случаев.

Теперь ведомство Финляндии должно выплатить компенсацию, сумма которой превышает 11 млн евро.

Директор департамента ведомства Ярмо Ряйккя сообщил, что таможня намерена начать возвращение средств «как можно скорее». Однако этот процесс завершится только в 2020 году, добавил он.