К педофилу-либертарианцу Светову пришли с обыском

Москва, 6 ноября. Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к стороннику Алексея Навального и члену незарегистрированной «Либертарианской партии России» (ЛПР) Михаилу Светову. Об этом сам Светов сообщил в Twitter.

Отметим, что обыски проводятся в рамках уголовного дела о педофилии, возбужденного по ст. 135 УК РФ. О своих отношениях с ребенком Светов заявлял еще в 2011 году. В своем старом Instagram-канале он опубликовал фотографию 16-летней девочки, которую он назвал «прекрасной малолеткой».

Впоследствии фотографии Насти регулярно появлялись в Instagram либертарианца. При этом мужчина, которому на тот момент было 26 лет, нисколько не скрывал возраст своей «девушки».

Светов также является главным организатором череды незаконных митингов, которые состоялись в Москве этим летом. Заявленной целью акций была поддержка кандидатов в Мосгордуму, которых сняли с выборов за массовые нарушения, однако многие эксперты полагают, что на самом деле «оппозиция» просто отрабатывала западные деньги.