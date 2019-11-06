Националисты организовывают схроны оружия в зоне разведения сил в Донбассе, заявили в ЛНР

Луганск, 6 ноября. Украинские националисты организуют оружейные схроны в зоне разведения сил у Золотого в Донбассе. Об этом рассказал офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, украинские националисты, которые остались в населенном пункте Золотое, под видом волонтеров организуют схроны с оружием на позициях, оставленных военнослужащими 72 бригады ВС Украины. Филипоненко не исключил того, что радикалы намерены провести «ряд вооруженных провокаций в районе разведения с целью срыва мирных инициатив».

Он заявил, что в отчете миссии ОБСЕ отмечается «посещение позиций ВС Украины лицами не в военной форме».

«Призываем международных наблюдателей вмешаться в происходящее и оказать влияние на украинское руководство с целью сохранения достигнутого перемирия», — сказал Иван Филипоненко.

Ранее обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева, комментируя срыв разведение сил на участке в Петровском, сообщила, что украинские власти по-прежнему не имеют политической воли для мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Она подчеркнула, что о каких-то подвижках в урегулировании конфликта в Донбассе пока говорить не приходится.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецкая и Луганская области после государственного переворота отказались признавать новую власть в Киеве, объявив о своей независимости. Украина ввела на территорию Донецкой и Луганской народных республик войска в рамках так называемой «антитеррористической операции». Для урегулирования конфликта были принятые минские договоренности, однако Киев регулярно нарушает пункты соглашения.

Напомним, контактная группа по мирному урегулированию в Донбассе согласовала разведение сил в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР. Разведение было запланировано на 7 октября и должно было продолжаться в течение 30 суток.