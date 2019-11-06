Арест жены аль-Багдади силами Турции прольет свет на постановку о «ликвидации» террориста

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в университете Анкары объявил о задержании службой безопасности Турции жены якобы ликвидированного главаря ИГИЛ1 Абу Бакра аль-Багдади. В мотивах к задержанию родственницы террориста номер один в мире разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Как сообщалось в одном из репортажей телеканала Al-Arabiya, в последние годы аль-Багдади не доверял своим соратникам и во многом полагался на родственников в вопросах управления террористической группировкой.

«Информация о том, что турецкая служба безопасности арестовала жену Абу Бакра аль-Багдади есть. Все остальное для меня новость — смею предположить, что запад пытается набить себе цену, рассказывая интересные подробности, к которым имеется эксклюзивный доступ. Я знаю абсолютно достоверно, например, что аль-Багдади не видел свою сестру два последние года точно – они не виделись и не общались. И от жены узнать что-то турецкие спецслужбы вряд ли что-то смогут. Другой вопрос, зачем тогда они ее арестовали? Я вас уверяю, сотрудники спецслужб Турции не отличаются глупостью – это высокопрофессиональные люди, которые хорошо разбираются в ситуации Ближнего Востока», — утверждает арабист-востоковед Андрей Чупрыгин.

По мнению эксперта, если турецкая СБ арестовала жену Абу Бакра аль-Багдади не с целью допроса, то с другой целью – например, убедиться в ликвидации боевика, доказательства гибели которого мировое сообщество так и не увидело.

«Раз они ее арестовали, значит, что-то они от нее хотят, а точнее, для чего-то хотят ее использовать. Вопрос: для чего? Если аль-Багдади уничтожен, кому нужна его жена? А если не уничтожен, тогда, наверное, вот вам и карты в руки. Возникает вопрос, выражающий сомнения, на которые указывал и Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров — Прим. ФАН) и Конашенков (официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков — Прим. ФАН) в уничтожении американцами главаря ИГИЛ, в достоверности этих сведений. Я не вижу других причин для ареста», — рассуждает востоковед.

Он напомнил, что в Ираке правосудие привело в исполнение уже немало смертных приговоров для членов семей боевиков «Исламского государства»1.

«Это само по себе вызывает ряд вопросов, которые хотелось бы задать людям, которые такие приговоры подписывают. Но турки — большие прагматики, и не делают что-то просто так», — убежден Андрей Чупрыгин.

По мнению эксперта, противоречивость версий ликвидации Абу Бакра аль-Багдади даже в заявлениях первоисточника, коим является президент США Дональд Трамп, заставляет усомниться во всей операции в целом. Арабист предполагает, что задержание жены аль-Багдади в данном случае выступает своего рода проверкой на реакцию со стороны террориста.

«В СМИ очень много разночтений. Например, о самом моменте ликвидации: кто-то пишет, что аль-Багдади подорвал вместе с собой двух жен, кто-то пишет, что трех. Смею предположить, что военная разведка Турции решила узнать, не является ли вся операция по ликвидации спектаклем», — говорит Чупрыгин.

Еще в самом начале медиа-кампании американского лидера Дональда Трампа представители министерства обороны РФ отметили, что само нахождение главного джихадиста на северо-западе Сирии, где хозяйничает враждебная «Исламскому государству» «Джебхат ан-Нусра»111 (деятельность запрещена в России), заставляет серьезно усомниться в уверениях Белого дома.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) публиковало материал о новой версии операции по ликвидации главаря ИГИЛ — военные источники портала Arabi Today заявили, что вместо аль-Багдади в рамках данного спектакля был вместе с семьей убит один из приближенных к «халифу» террористов ИГ1. Именно он, а совсем не настоящий лидер крупнейшей в мире террористической организации находился в здании, стертом с лица земли ударом Соединенных Штатов.

Президент Сирии Башар Асад усомнился в ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади американским спецназом.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) публиковало подробный обзор ситуации с доказательствами того, что операция действительно прошла. Но не по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ, а по возвращению упавших рейтингов президента США Дональда Трампа.

1 Организация запрещена на территории РФ.