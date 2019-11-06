Главные новости 6 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 6 ноября.

Эксперты Росконтроля проверили разные марки куриных рулетов и выявили нарушения. Росконтроль рассказал, куриные рулеты каких брендов опасны для здоровья.

Диетологи советуют есть на завтрак творог и овсянку, но избегать йогуртов и сладких хлопьев. Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечит человеку бодрую рабочую форму.

«Ахеджакнуло» — так говорят о человеке, которому постоянно хочется извиняться от имени всей России, по поводу и без. Прощенья просит одинаково актриса Лия Ахеджакова.

Инспектор-кинолог Владимир Корсиков познакомил корреспондента ФАН со своей собакой Калистой, родственницей собаки президента. Кинолог рассказал, как воспитываются лучшие носы России.

К власти на Украине под видом новых людей пришли «на 50% старые, на 50% тупые», а вместе с этим случилась трагедия. Депутат Рады предрек Украине «катастрофу» из-за возвращения «тупых людей» к власти.

Виталий Жигалин скончался 5 ноября после продолжительной болезни. Страдавший от проблем с почками актер сериала «Улица разбитых фонарей» умер в Самаре.

Глава Нацкомиссии Украины призвал выравнять тариф на электроэнергию для населения и промышленности. Глава Нацкомиссии рассказал о «раковой опухоли» экономики Украины.

В 155 домах Владивостока сегодня временно отключат электричество. Десятки домов останутся без электричества во Владивостоке.

Ведущая и певица Ольга Бузова призналась, что была жертвой домашнего насилия. Бузова рассказала, как стала жертвой домашнего насилия.

Maruv отреагировала на скандал, который разразился после ее победы в номинации «Лучший артист по версии канала «MTV Россия». Maruv жестко ответила журналистам после скандала вокруг премии «MTV Россия».