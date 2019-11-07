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Армия Сирии укрепляет позиции в районе Манбиджа после ухода курдских боевиков

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Армия Сирии укрепляет позиции в районе Манбиджа после ухода курдских боевиков

Дамаск, 7 ноября. Сирийская правительственная армия продолжает развертывать свои позиции в районе Манбиджа, в северо-восточной части провинции Алеппо. Это происходит в рамках реализации соглашения между сирийским правительством и курдскими радикалами, а также в рамках соглашения между Россией и Турцией о размещении военных на сирийско-турецкой границе. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Армейские подразделения Сирийской рабской армии (САА) установили новые позиции и точки соприкосновения с турецкими войсками, они также развернули новые ракетные установки и артиллерию с целью предотвращения любого внезапного наступления курдских радикалов и их сторонников.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Ряд местных жителей покинули свои дома в районе Манбиджа, чтобы поприветствовать подразделения сирийской правительственной армии и выразить свою поддержку действиям сирийских властей, а также недовольство действиями курдских боевиков.

Напомним, что в конце октября между Россией и Турцией было подписано соглашение о взаимопонимании, которое предполагает беспрецедентные меры, позволяющие установить мир на всей территории северо-восточной сирийской республики. В среду, 23 октября, на границу Сирии и Турции прибыли подразделений российское военной полиции, а также сирийские пограничники. Их главная цель — проконтролировать выход курдских террористов, который должен завершиться не позднее чем через 150 часов. Совместные российские и турецкие патрули стартовали на прошлой неделе, 1 ноября. 

Ранее сообщалось, что российские войска расположились в районе от Аль-Кахтании к востоку от Камышлы до Дарбасии на западе провинции Хасака. 

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