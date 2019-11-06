Берлин, 6 ноября. Германия собирается защитить инвестиции своих компаний в проект «Северный поток — 2», обойдя ограничения обновленной газовой директивы ЕС, наложенные на газопровод, сообщило издание Bild.

Согласно обновленному документу ЕС по газу, операторы трубопроводов, даже из третьих стран, и поставщики газа должны быть полностью независимыми. Это означает, что «Газпром» не может одновременно поставлять газ по «Северному потоку — 2» и быть оператором газопровода.

Немецкая правящая коалиция подготовила законопроект, который позволит вывести «Северный поток — 2» из-под действий директивы ЕС. Парламентарии намерены расширить список причин для исключения. Одной из них стала необходимость защитить инвестиции в «Северный поток — 2». В Германии предлагают учитывать это при определении даты, когда был завершен проект. Таким образом жесткое правило получает возможность для трактовки.

Напомним, в газовой директиве ЕС допускаются исключения для трубопроводов, построенных до 23 мая 2019 года. Это, например, коснулось «Северного потока».

«Северный поток — 2», который соединит трубой Россию и Германию, планируют завершить в этом году. Недавно Дания, которая оставалась единственной страной, от которой требовалось разрешение на строительство трубы в своих территориальных водах, дала свое согласие на реализацию проекта.

Против строительства «Северного потока — 2» выступают США и Украина, которые преследует свои корыстные цели. Поддерживают газопровод многие страны, заинтересованные в бесперебойных поставках голубого топлива.