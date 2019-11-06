Фонд Тэтчер не подтвердил и не опроверг цитату об «оптимальной» численности россиян

Москва, 6 ноября. Британский Фонд Тэтчер пока что не подтвердил и не опроверг цитату об «оптимальной» численности населения России. Об этом в среду заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, выступая на конференции, посвященной безопасности журналистов.

«Мы связались с Фондом Маргарет Тэтчер. У нас есть газета, в которой была приведена эта цитата, и фонд нам не ответил ни да, ни нет, что было бы достаточно просто сделать», — отметила она.

Захарова обратила внимание на то, что фразы известных британских политиков, будь то премьер-министр Уинстон Черчилль или его преемница Маргарет Тэтчер, часто мифологизируются.

О неоднозначной цитате, приписываемой Тэтчер, стало известно еще в июне прошлого года. О ней сообщила пресс-служба МИД РФ, приведя слова Захаровой. В записи говорилось, что бывший премьер Великобритании заявила: «По оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 млн человек». Эту фразу Тэтчер якобы произнесла, выступая в Хьюстоне в ноябре 1991 года.

Однако никаких свидетельств этому пока что найдено не было. Также нет данных о том, что глава британского правительства выступала в Хьюстоне в указанный год. Захарова тогда пообещала навести справки и уточнить, что Тэтчер говорила на самом деле.

Напомним, что политик возглавляла правительство Великобритании с 1979 по 1990 год. Она известна своей критикой Советского Союза. Так, например, в январе 1976 года Тэтчер заявила, что «русские настроены на мировое господство», но они не смогут достичь своей цели, так как «выбрали пушки вместо масла». В ответ газета Минобороны СССР «Красная звезда» заявила, что премьер-министра не случайно назвали «Железной дамой». При этом издание обратило внимание на то, что так Тэтчер называют в ее же собственной стране.