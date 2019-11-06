ФАН разъясняет: либеральные СМИ используют ангажированные исследования для очернения РФ

Либеральные СМИ систематически создают России образ отсталой страны. В этот раз для выполнения своей задачи они прибегли к тиражированию сомнительного рейтинга «Свободы в Сети». Он был составлен иностранной правозащитной организацией, финансируемой правительством США. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Что не так с рейтингом? Важно понимать, что рейтинг «Свобода в Сети 2019», доступный на сайте организации Freedom House, лишен всякой объективности. Во-первых, для начисления баллов по соответствующим критериям была использована слабая аргументация. Так, например, в качестве «доказательства» несвободы в Рунете, Freedom House приводила такие факты, как закон «О суверенном Интернете» или законы о фейковых новостях, в то время как они направлены на защиту свободного доступа граждан в Интернет и к правдивой информации.

Во-вторых, составители рейтинга не удосужились аргументировать, почему такие страны, как Сирия, Франция, Германия, Великобритания, Эстония, Кыргыстан и другие имеют именно такое количество баллов, а не иное. Если пройти по ссылке «Просмотр отчета по стране», то выяснится, что отчета по названным и другим странам нет. При этом все политические противники США очень подробно описаны: по каждому пункту есть развернутая, хоть далеко не всегда объективная аргументация. Зато «совершенно случайно» Украина и Грузия в рейтингах Freedom House всегда показывают позитивную динамику. В таком случае сложно судить о данном рейтинге как о независимом исследовании.

Что известно о Freedom House?

Организация Freedom House была основана в октябре 1941 года Элеонорой Рузвельт с целью убеждения американского общества отойти от политики изоляционизма и вмешаться в идущую мировую войну. Действует по лицензии 501(с)3, объединяющей неправительственные организации в отношении налоговых льгот, на практике более, чем на 90% финансируется правительством США.

В состав правления Фридом Хауса в разное время входили такие одиозные высокопоставленные личности как Збигнев Бжезинский, Сэмюэл Хантингтон, Дональд Рамсфельд, Пол Вулфовиц и другие.

Также известно, что руководителями Freedom House являются бывшие высокопоставленные чиновники из ЦРУ, Госдепартамента, Белого Дома. Российские правозащитники и политики не раз выступали обвинениями в политической ангажированности Freedom House и лоббировании интересов Вашингтона. А в январе 2005 года президент Киргизии Аскар Акаев объявил, что источником финансирования готовящейся «цветной революции» в стране является Freedom House.

Несмотря на вышеперечисленное такие либеральные СМИ, как «Дождь», «Эхо Москвы», «Новая газета», «Полит.ru» активно сравнивают Россию с другими странами в данном рейтинге. «Россия уступила Зимбабве и Анголе в рейтинге свободы интернета», — громко заявляет «Эхо Москвы».

«Россия оказалась ниже Камбоджи и Нигерии», пишет «Новая газета». «Выше России в рейтинге оказались в том числе такие страны, как Камбоджа, Бангладеш, Марокко и Нигерия. Беларусь, Армения и Казахстан тоже набрали больше баллов, чем Россия», следует далее в статье. Однако о каком сравнении может идти речь, если результаты рейтинга продиктованы предвзятым, и необоснованно враждебным отношением американских коллег к России?

Данные СМИ подобными низкопробными новостями доказывают свою ангажированность, наивность и непрофессионализм. Они вводят в заблуждение читателя, поскольку распространяют результаты необъективных «исследований», оплаченных американским правительством.