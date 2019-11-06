Штрафы за среднюю скорость хотят отменить в России

Москва, 6 ноября. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект об отмене штрафов за превышение автомобилем средней скорости движения.

Авторами законопроекта выступили депутаты ЛДПР. Они отметили, что средняя скорость, рассчитанная с помощью показателей камер в разных точках, мимо которых проезжал автомобиль, не может быть доказательством правонарушения. По их мнению, оштрафовать водителя можно только при превышении скорости «в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время».

Комитет Госдумы по госстроительству планировал дать отрицательный отзыв на этот документ, однако в последний момент представители «Единой России» одобрили поправки. Таким образом, в комитете поддержали законопроект.

С депутатами не согласны в правительстве и в ГИБДД. По их словам, система вычисления средней скорости движения автомобиля с помощью нескольких камер уже хорошо себя зарекомендовала.

«За счет подобных технологий нам удалось в регионе снизить число погибших в ДТП с 2013 года почти вдвое. Но государством поставлена задача к 2024 году добиться еще большего снижения аварийности, — приводит «Коммерсант» слова начальника УГИБДД по Татарстану Ленара Габдурахманова. — Без контроля средней скорости, боюсь, сделать это будет крайне сложно».

Однако в комитете напомнили, что в России не существует понятия «средняя скорость».

«Моя позиция не менялась, я всегда и публично говорил, что это незаконно, поскольку у нас существует понятие «нарушение скоростного режима», но нет понятия «средняя скорость», — констатировал первый заместитель председателя комитет по госстроительству Вячеслав Лысаков, — что позволяет комплексам штамповать штрафы».

Вице-премьер РФ Максим Акимов ранее заявил, что автомобили с иностранными номерами могут начать штрафовать за нарушения ПДД в России с 2020 года.