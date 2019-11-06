Постройневшая Стриженова поделилась секретом похудения

Москва, 6 ноября. Телеведущая Екатерина Стриженова избавилась от более десяти лишних килограммов с помощью кетодиеты. Постройневшая актриса поделилась с поклонниками секретом похудения в своем Instagram-аккаунте.

Стриженова опубликовала в социальной сети снимок из Италии, на котором она позирует в спортивном костюме. Интернет-пользователи обратили внимание на то, что актриса похудела, и поинтересовались, как телезвезда добилась таких результатов.

Телеведущая, отвечая на вопрос одной из подписчиц, сообщила, что сбросила 12 килограммов на кетодиете, основу рациона которой составляют жиры и белки. При этом она добавила, что придерживалась такой системы питания недолго, теперь же она старается держать тело в форме. Стриженова также подчеркнула, что сидеть на кетодиете долгое время небезопасно.

Одна из поклонниц ведущей программы «Время покажет» спросила, возможно ли за месяц похудеть на семь килограммов. По словам Стриженой, таких результатов можно добиться лишь с помощью специальных таблеток, снижающих аппетит. Эти препараты опасны для здоровья человека, констатировала 51-летняя знаменитость.