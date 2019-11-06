Ученые рассказали, как предотвратить повторный инфаркт

Москва, 6 ноября. Американские ученые нашли способ предотвращения повторного сердечного приступа.

Инфаркт миокарда приводит к прекращению кровоснабжения части сердечной мышцы и гибели ее тканей. Впоследствии иммунные клетки — макрофаги «зачищают» сердце от мертвой ткани, стимулируя его восстановление.

Ученым из исследовательского Университета Вашингтона в Сент-Луисе удалось обнаружить механизм увеличения эффективности работы макрофагов, который позволяет ускорить процесс восстановления сердца.

«Если макрофаги — «пожирающие клетки», то лизосомы — их живот. Когда мы существенно увеличили число лизосом, мы помогли макрофагам переваривать поврежденные клетки сердца. В результате вместо повторного сердечного приступа мы заметили снижение степени заражения и развития приступа», — рассказал кардиолог Абхинав Диван.

Ранее специалисты Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ назвали полезные и вредные продукты для здоровья сердца. По данным экспертов, для нормальной работы сердечной мышцы необходимо ограничить потребление сахара, а также отказаться от жирного мяса, заменив его рыбой или птицей.

Кроме того, специалисты советуют употреблять фасоли, кураги и орехов, а также больше хлеба с отрубями. Также рекомендуется увеличить количество потребляемых морепродуктов, нежирных и несладких кисломолочных продуктов.