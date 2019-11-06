Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Ученые рассказали, как предотвратить повторный инфаркт

1 321
0 Оставить комментарий

Ученые рассказали, как предотвратить повторный инфаркт

Москва, 6 ноября. Американские ученые нашли способ предотвращения повторного сердечного приступа.

Инфаркт миокарда приводит к прекращению кровоснабжения части сердечной мышцы и гибели ее тканей. Впоследствии иммунные клетки — макрофаги «зачищают» сердце от мертвой ткани, стимулируя его восстановление.

Ученым из исследовательского Университета Вашингтона в Сент-Луисе удалось обнаружить механизм увеличения эффективности работы макрофагов, который позволяет ускорить процесс восстановления сердца.

«Если макрофаги — «пожирающие клетки», то лизосомы — их живот. Когда мы существенно увеличили число лизосом, мы помогли макрофагам переваривать поврежденные клетки сердца. В результате вместо повторного сердечного приступа мы заметили снижение степени заражения и развития приступа», — рассказал кардиолог Абхинав Диван.

Ранее специалисты Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ назвали полезные и вредные продукты для здоровья сердца. По данным экспертов, для нормальной работы сердечной мышцы необходимо ограничить потребление сахара, а также отказаться от жирного мяса, заменив его рыбой или птицей.

Кроме того, специалисты советуют употреблять фасоли, кураги и орехов, а также больше хлеба с отрубями. Также рекомендуется увеличить количество потребляемых морепродуктов, нежирных и несладких кисломолочных продуктов.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров