Джонсон признался, что хотел «сжевать свой галстук» от обиды из-за отсрочки Brexit

Лондон, 6 ноября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что от обиды из-за вынужденной отсрочки Brexit готов был «сжевать собственный галстук».

Парламент так и не пошел навстречу Джонсону в вопросе соглашения с Евросоюзом о выходе Великобритании из объединения. Британский премьер был вынужден просить Брюссель об отсрочке Brexit, хотя ранее и утверждал, что скорее «умрет в канаве», чем допустит это.

Джонсон верит, что после выборов в декабре Консервативная партия улучшит свои позиции в палате общин. Он надеется, что депутаты поддержат соглашение с ЕС и страна сможет покинуть союз до 31 января 2020 года.

Однако отсрочка далась Джонсону нелегко. Он рассказал, как пережил этот момент.

«Я могу вам сказать, я дошел до точки, когда хотел уже от отчаяния сжевать свой собственный галстук, — констатировал британский премьер, — поскольку мы уже почти добились всего».

Он напомнил, что у страны есть соглашение с ЕС и Британия может покинуть объединение всего через несколько недель.

6 ноября королева Елизавета Вторая на аудиенции с Джонсоном дала добро на проведение 12 декабря всеобщих выборов в стране.

В конце октября стало известно, что выход Великобритании из Евросоюза рассмотрят 31 января 2020 года. За это решение проголосовали 27 стран — членов союза.