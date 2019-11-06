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Захарова рассказала о «сюрпризе» для Deutsche Welle

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Захарова рассказала о «сюрпризе» для Deutsche Welle

Москва, 6 ноября. Встреча руководителя пресс-центра МИД РФ с представителем московского офиса Deutsche Welle была задокументирована российской стороной. Об этом в среду заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, выступая на конференции по безопасности российских журналистов в странах ОБСЕ.

«Московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России, встреча задокументирована. Я знала, что это будет сюрприз для Deutsche Welle, но мы готовы», — отметила она.

Речь идет о встрече, во время которой представитель немецкой телерадиокомпании пытался опровергнуть слова главы МИД Сергея Лаврова, который заявил, что Deutsche Welle признала свое некорректное поведение.

Ранее глава временной комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев сообщил, что депутаты намерены обратиться в министерство иностранных дел с просьбой лишить DW аккредитации. Комиссия установила, что средство массовой информации открыто призывало россиян к участию в несанкционированных митингах, проходивших этим летом в Москве, многие из которых заканчивались беспорядками.

В среду Лавров, выступая на конференции, заявил, что МИД России не поддерживает лишение аккредитации каких бы то ни было СМИ, сообщает RT. По его словам, сотрудник министерства уже пообщался с представителем DW, и последний признал некорректность поведения телерадиокомпании во время московских митингов.

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