Зеленский в Харькове признался, что Киев относится к людям «как к скоту»

Харьков, 6 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остался в шоке от проблем на харьковских военных заводах, которые входят в структуру концерна «Укроборонпром». Он поручил премьер-министру страны провести заседание правительства, где необходимо решить выявленные проблемы.

Зеленский посетил Харьковский авиационный завод и Харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева. После этого, во время совещания в Харькове, он сделал признание.

«Что там происходит… Вы знаете, во-первых, я в шоке», — сказал Зеленский, трансляцию заявления которого вели украинские телеканалы.

По словам президента Украины, директор завода имени Малышева рассказал ему, что с 2009 года на предприятии собрали всего один танк для украинской армии. При этом во времена Советского Союза выпускалось по 900 танков в год.

Кроме того, добавил президент Украины, на заводах, входящих в состав «Укроборонпрома», зафиксирована «страшная задолженность» по зарплатам сотрудникам предприятий, которая достигает четырех лет, а сами заработные платы — низкие. Зеленский добавил, что ему рассказали о случае, когда людям зимой приходилось работать в помещении, где стояла нулевая температура воздуха.

«Я извиняюсь, что перейду на такой язык, но мы как к скоту к людям относимся, а потом хотим, чтобы они уважали власть, чтобы они уважали Украину, чтобы они никуда не уезжали и чтобы у нас работали предприятия»,— заявил Владимир Зеленский.

По его словам, премьер-министру Украины нужно провести заседание правительства с участием представителей правоохранительных органов, где необходимо найти решение всех перечисленных проблем. Зеленский добавил, что заседание должно состояться в ближайшее время.