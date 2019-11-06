У находящейся между жизнью и смертью жены Цеповяза нашли записку

Москва, 6 ноября. Бывшая жена осужденного члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, подозреваемая в вымогательстве, находится в коме и подключена к аппарату искусственного дыхания, сообщил в беседе с Федеральным агентством новостей ее адвокат Мурад Мусаев.

«Мы пока не можем утверждать, была ли это попытка самоубийства. Она находится в состоянии комы, на искусственном дыхании», — сказал собеседник ФАН.

По словам защиты женщины, в ее доме была найдена записка, однако неизвестно, когда именно была она написана. В записке подозреваемая в вымогательстве указывает, что на нее давят, и с этим она жить не может, пояснил адвокат.

«Сильно напоминает предсмертную», — добавил он.

Мусаев надеется, что правоохранители проведут проверку по факту случившегося. При этом обращаться в органы он не намерен, поскольку считает, что правоохранители должны заняться этим вопросом и без его участия.

По словам Мусаева, клиентка находится в состоянии «между жизнью и смертью».

Заседание по делу Стришней запланировано на 14 ноября, и пока о переносе не говорится, сообщил Мусаев.

Стришняя и ее брат обвиняются в вымогательстве 70 миллионов рублей в 2010 году у коммерсанта. Летом они были задержаны. В прошлом месяце завершилось расследование по делу, и оно было передано в суд.