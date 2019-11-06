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США воруют сирийскую нефть ради поддержки курдских террористов, заявил эксперт

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США воруют сирийскую нефть ради поддержки курдских террористов, заявил эксперт

Национальное достояние сирийского народа, коим является нефть, должно остаться нетронутым. Так заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин, мотивируя отказ России от сотрудничества с США по вопросу так называемой «охраны» месторождений нефти, по факту являющейся прикрытием для нелегальной добычи «черного золота» на занятой курдами территории.

Фактически ведя войну с правительством Сирии, Штаты параллельно занимаются грабежом на ее нефтяных полях. Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с Федеральным агентством новостей выразил уверенность, что, продавая добытый энергоресурс контрабандным путем, американцы финансируют подконтрольные им курдские бандформирования.

«В общем-то 30 миллионов долларов в месяц, которые Штаты зарабатывают на контрабанде — это не те доходы, за которые американцы будут сильно сражаться. Эти деньги необходимы им для того, чтобы и дальше поддерживать боевиков — так сказать, «на текущие расходы», не более. Но если бы они просто отдали им месторождения, все закончилось бы довольно быстро, и сирийские войска взяли бы под контроль всю страну. Оставив же свои войска «охранять» вышки, США продолжают создавать напряженность в регионе и использовать это к своей выгоде. Будь их воля, эта война продолжалась бы вечно», — сказал Брутер.

США воруют сирийскую нефть ради поддержки курдских террористов, заявил эксперт

Соединенные Штаты в принципе не признают нынешнее правительство Сирии в качестве легитимного органа власти, с которым можно о чем-то договариваться. Вместо этого субъектом сирийской государственности ими признаются курдские бандформирования, которые напрямую от них зависят.

«Конечно же, такой подход к ведению внешней политики совершенно не соответствует нормам международного права, — сказал политолог. — С другой стороны, Америку никогда это не останавливало — она сама себе придумывает эти норм, и использует их, как ей хочется».

Для России же такое отношение к Сирии неприемлемо, считает Брутер. Причем в силу как дружественных отношений между нашими государствами, так и уважения к истинному международному праву, подразумевающему неприкосновенность суверенитета других стран.

«Российскому руководству важно, чтобы ситуация в САР закончилась установлением мира», — говорит политолог.

Только после этого, считает Брутер, можно говорить об изгнании американских войск с занимаемых ими нефтеносных территорий — даже самые беспринципные политики США не смогут найти поводов дальше заниматься грабежом национального достояния сирийского народа. К сожалению, процесс мирного урегулирования может занять слишком много времени.

США воруют сирийскую нефть ради поддержки курдских террористов, заявил эксперт

По мнению Брутера, даже под влиянием внутриполитических причин — например, грядущих выборов президента США — американцы не станут менять свою политику на Ближнем Востоке. Это при том, что от некоторых возможных кандидатов на высший пост звучат призывы перестать грабить сирийский народ. В частности, конгрессвумен Тулси Габбард заявила, что Дональд Трамп, изначально желавший вернуть американских солдат из Сирии домой, теперь оставляет их в Сирии — но не для того, чтобы бороться с террористами, а для «охраны» нефтяных месторождений, принадлежавших сирийскому народу.

«Ее голос не так уж и силен в американской политике, — с сожалением сказал политолог. — К тому же из ее речи становится ясно, что Трамп хотел вернуть солдат домой. Очевидно, что на него оказывалось давление со стороны американского истеблишмента, который потребовал от него прекратить «капитулянство» и продолжить отстаивать «американские интересы» на Ближнем востоке. Ну и конечно же элитарные группы США всеми силами будут избегать негативной трактовки событий вокруг «охраны» сирийской нефти и представлять дело так, что Штаты опять воюют на стороне добра».

Для того, чтобы американские войска окончательно ушли из Сирии, необходимы некие из ряда вон выходящие события, которые в ближайшее время вряд ли произойдут, считает политолог. Скорее всего это случится уже после президентских выборов в США.

Напомним, с осени 2017 года американцам удалось наладить целую нелегальную схему контрабанды жизненно необходимых для жителей САР энергоресурсов из страны. Все они успешно сбываются, а заработанные деньги поступают главарям Рабочей партии Курдистана (РПК) и YPG.

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