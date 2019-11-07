Сирия новости 7 ноября 07.00: неизвестные самолеты атаковали КСИР под Абу-Кемалем, атаки курдских боевиков в Ракке

Сирия, 7 ноября. Неизвестные самолеты атаковали КСИР под Абу-Кемалем, курдские боевики атаковали в пределах зоны безопасности, САА направляет подкрепления в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): направила подкрепления на север Алеппо, нанесли удары по террористам близ Кафр-Набаля и Маарет-Хурмы, а также близ города Харейтан в Алеппо.

Протурецкие силы: потеряли 155 человек убитыми с начала операции «Источник мира».

Боевики группировки «Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): дали присягу на верность новому главарю ИГИЛ.

Курдские боевики: атаковали протурецкие силы под Телль-Абъядом.

Провинция Алеппо

Правительственные войска направили подкрепления на север сирийской провинции Алеппо. Как сообщает источник в Twitter (@zaHgWzi5xJG5Ipn), САА в рамках договоренностей с курдскими общинами направила силы, включая бронепехоту, в район Африна. Кроме того, как сообщает Step Agency, правительственные войска нанесли артиллерийский удар по позициям террористов в районе города Хрейтан к северу от Алеппо, где действуют террористы, связанные с «Тахрир аш-Шам».

Провинция Идлиб

Части САА нанесли удар по позициям террористов в Идлибе. Как сообщает новостной источник в Twitter (@Step_Agency), под артиллерийским обстрелом оказались позиции террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе города Маарат-Хурма. Кроме того, как сообщает источник в Twitter (@HalabTodayTV), правительственные воздушные силы нанесли удар по позициям боевиков у Кафр-Набаля.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные самолеты нанесли удар по лагерю союзников Дамаска — Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) — и союзным проиранским силам ливанского движения «Хезболла» в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает новостной источник в Twitter (@EuphratesPost), удар по проиранским силам был нанесен в районе деревни Аль-Хамдан близ Абу-Кемаля. Кто нанес удар, в точности неизвестно, однако удары по иранским силам в Сирии и Ираке связывают с деятельностью Израиля.

Провинция Ракка

Боевики из курдских террористических формирований отразили удары протурецких сил в провинции Ракка и смогли перейти в контратаку. По сообщениям курдского новостного агентства Hawar News, в пределах 30-километровой зоны безопасности, которую создает на юге Сирии Турция при поддержку российских и сирийских сил, продолжаются столкновения. В районе Телль-Абъяда курдские боевики выбили протурецкие силы из ферм Куффта. Сообщается, что на поле боя остались не менее 11 протурецких бойцов, еще шестеро были захвачены ранеными. Сообщается, что боевики сожгли военное оборудование протурецких бойцов, захватив вооружение.

Провинция Хасака

Названы потери протурецких сил с момента начала операции «Источник мира» против курдских террористов. Как сообщает новостное агентство Baladi News, в ходе боев с курдскими террористами протурецкие силы потеряли с 9 октября 155 бойцов — большинство из них в ходе интенсивных столкновений на улицах Телль-Абъяда в провинции Ракка и Рас аль-Айна в провинции Хасака. Отметим, ранее Минобороны Турции отчитывалось, что в ходе операции на севере Сирии было уничтожено более 600 курдских террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.