Форум семейного бизнеса «Успешная семья — успешная Россия!» открылся в Москве. ФАН-ТВ

В Москве открылся II Форум семейного предпринимательства «Успешная семья — успешная Россия!». Одно из крупнейших и значимых мероприятий в экономике страны организовано Торгово-промышленной палатой России. Двухдневная программа объединит семейных предпринимателей и первых лиц государства.

«Наша задача в рамках работы по нацпроектам сделать так, чтобы такие бизнесы получали дополнительную поддержку и здесь совместно с вами, совместно с Торгово-промышленной палатой, мы сейчас работаем над тем, чтобы законодательно создать все условия для того, чтобы вы получали ровно такую же поддержку как получает любая компания и даже чуть больше»,— говорит Максим Орешкин, министр экономического развития РФ.

1 500 семей из 85 регионов страны собрались на площадке, чтобы найти ответы на самые острые проблемы бизнеса. Также семейные предприниматели привезли свою продукцию на дегустацию.

«Четвертый год мы производим чай. В этом году мы произвели 7,5 тонн готового чая, около 45 тонн ручного сбора. За летний сезон у нас работает около 70 человек, это в основном сельское население, молодежь. В нашем бизнесе задействованы все члены семьи. Я занимаюсь продвижением, реализацией, мой муж производством, наши дети тоже полностью помогают. На сегодняшний день у нас три цеха, и вот, например, средняя дочка отвечает за производственный цикл в первом цехе»,— рассказывает Нюргуяна Заморщикова, участница форума, Республика Саха (Якутия).

В рамках форума проходят круглые столы и бизнес-тренинги. Предприниматели услышали выступления политиков на тему развития семейного бизнеса в России, проблемных моментов, которые тормозят экономический рост в этой сфере.