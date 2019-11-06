МИД Бурунди высоко оценил качество образования в России

Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко обсудил с министром иностранных дел Республики Бурунди Эзикиелом Нибигиру темы саммита Россия — Африка и перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере образования.

На встрече представители России и Африки говорили о планах дальнейшего обучения юных дипломатов из Бурунди в Дипломатической академии МИД РФ. Подобная практика уже применялась раньше — в 2017 году и в 2019 году 27 сотрудников МИД Республики Бурунди проходили курсы повышения квалификации в России на базе Дипакадемии российского МИД.

По просьбе министра иностранных дел африканской республики руководство российской Дипломатической академии рассмотрит предложение организации в этом году дополнительных курсов для дипломатов старшего поколения, а в планы на следующий год уже включены подобные курсы еще для 12 специалистов.

«Саммит Россия — Африка дал мощный импульс для развития отношений с африканскими странами во всех сферах деятельности. В нашей стране достаточно высокий уровень образования — к нам приезжают учиться студенты из Латинской Америки, стран Азии и Европы, так что обмен опытом идет уже давно. Бурунди — небольшая страна, но сам факт заинтересованности бурундийцев в помощи при подготовке кадров заслуживает внимания. С помощью подобного обмена опытом мы будем только укреплять контакты с Африкой — это положительная тенденция», — считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

В ходе переговоров между ректором Дипломатической академии МИД РФ и министром иностранных дел Республики Бурунди участники встречи договорились о продолжении налаживания дистанционного образовательного процесса не только для непосредственных сотрудников бурундийского МИД, но и для всех желающих посвятить себя дипломатии. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров на одной из пресс-конференций по итогам саммита Россия — Африка, «…мы продолжим движение вперед на благо наших отношений, стран и народов».

Напомним, первый в истории саммит Россия — Африка состоялся в Сочи 23-24 октября. В нем приняли участие президент РФ Владимир Путин, а также главы государств 43 африканских стран, 120 министров и более 6 000 представителей 104 государств, среди которых были США, Канада, Австралия и ведущие страны Европы.

По итогам саммита было подписано более 500 контрактов на сумму свыше 800 млрд рублей. Президент РФ Владимир Путин призвал вывести товарооборот между Россией и странами Африки до 40 млрд долларов в год. Российский лидер отметил, что встреча была деловой, но при этом дружеской и даже душевной.