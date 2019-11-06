Москва, 6 ноября. Роспотребнадзор раскрыл секрет правильного приема витаминов, минералов и прочих биодобавок.

По словам специалистов, все мультивитамины, которые содержат водо- и жирорастворимые полезные вещества, лучше всего принимать дважды в день — по полдозы утром, во время завтрака, и по полдозы во время обеда или ужина. Очень важно принимать мультивитамины именно во время еды. Витамины группы B и витамин C могут вызвать боль в животе и тошноту, если их выпить натощак, а жирорастворимые витамины будут бесполезны без пищи. В то же время чрезмерно жирная еда также не будет способствовать всасыванию полезных веществ из желудочно-кишечного тракта.

А вот витамин B12, наоборот, лучше всего пить натощак. Пациентам, которые принимают лекарства от потери костной массы, рака, подагры и высокого давления, лучше всего проконсультироваться с врачом перед тем, как переходить на B12.

Людям, которые принимают разные БАДы, необходимо учитывать их совместимость. Цинк, к примеру, плохо сочетается с кальцием и железом, а магний, напротив, лучше употреблять именно с кальцием. Железо в свою очередь плохо усваивается с кальцием и витамином Е.

«Железо также лучше всего принимать натощак, либо утром, либо днем. Магний, который является одним из важнейших минеральных веществ для нашего организма, лучше всего принимать вечером, и его прием не зависит от приема пищи», — сообщает Роспотребнадзор.

Людям с аллергией на морепродукты, нарушениями свертываемости крови или тем, кто принимает антикоагулянты, лучше воздержаться от БАДов с полиненасыщенными жирными кислотами. К последним относятся рыбий жир, масло криля и омега-3.