Эксперт объяснил, зачем нужны iPhone в аренду

Москва, 6 ноября. Американская корпорация Apple ввела подписку на свои гаджеты, и спрос на этот сервис есть, рассказал главный редактор habr.ru Иван Звягин.

По его словам, в настоящее время в России можно взять в аренду не только продукцию Apple, но и телефоны Samsung, и приставки Sony Playstation. Если такие сервисы появляются, то, значит, «их создатели на что-то рассчитывают». Звягин в беседе с корреспондентом «360» сравнил подписку на iPhone с рассрочкой. При этом уже существующие сервисы позволяют менять модель с выходом новой.

Однако есть и минусы подобных серверов — человек становится привязан к подписке до тех пор, пока не выплатит всю сумму. Звягин отметил, что такой вариант подходит для тех, кто не может выплатить за гаджет всю сумму сразу.

«Другое дело, зачем нужен именно iPhone, это вопрос. В целом на рынке можно найти конкурентоспособные смартфоны за меньшие деньги. Это и Samsung средней модели, Honor — было бы желание. iPhone — это просто приятно, потому что он работает без каких-либо заморочек и вопросов», — сказал Звягин.

Ранее появилась информация, что Apple приобрела у российской группы компаний ISBC торговый бренд AIRTAG. По данным СМИ, под этим брендом выпускались брелоки с вмонтированной RFID-меткой. Американская корпорация хочет выпустить аппарат для отслеживания предметов.