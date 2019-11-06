Сирия вырвала нефть Румейлана из рук США и их курдских наймитов

Сирийская арабская армия впервые за пять лет вошла на территорию нефтяных месторождений близ Румейлана — одного из городов на крайнем северо-востоке Сирии. В ходе опустошительной войны, которую Дамаск вместе с союзниками вел против террористической группировки «Исламское государство1», нефтяные месторождения близ Румейлана, Сувейдии, Аль-Кахтании и Оуде попали под контроль проамериканских курдских боевиков, которые наладили контрабандный вывоз нефти в Ирак.

Демонстративно покинув после начала турецкой военной операции «Источник мира», американские войска вернулись, чтобы «защитить» от законных хозяев сирийскую нефть по «плану Трампа». Незаконная нефтедобычая приносит чиновникам из Пентагона и командирам американских частных военных кампаний до 30 млн долларов в месяц, отмечали в Минобороны РФ — для Трампа эта сумма невелика, однако военные давят на него, чтобы оставить эти деньги для себя, считают эксперты.

Еще позавчера в районе Румейлана находились американские силы. Как сообщает агентство South Front, вместе с военными США прибыли сотрудники американских ЧВК. Одетые «не по форме» вооруженные люди были засняты журналистами курдского новостного агентства ANHA.

Даже сейчас, судя по сообщениям, поступающим от новостных источников и медиаактивистов, на северо-востоке Сирии продолжаются активные перемещения немногочисленных американских отрядов, которые стремятся взять под свой контроль как можно больше сирийской нефти.

US special forces reinforce deployment in oil and gas fields in northeastern Syria pic.twitter.com/B98fZbS803 — MOHAMMED HASSAN (@MHJournalist) November 6, 2019

«Хорошо, что мы решили оставить [войска и удерживать] нефть, — объявил на прошлой неделе президент Трамп. — Мне нравится нефть».

Судя по вестям, доходящим из Белого дома, президент США полностью одобряет план Пентагона по долговременной оккупации сирийской нефти. Америка больше не использует ни террористов запрещенного в РФ «Исламского государства», ни «необходимость противодействовать влиянию Ирана» в качестве предлогов для оккупации. Не сумев свергнуть президента Башара Асада и разрушить независимую Сирию, Вашингтон решил отобрать хотя бы то, что получится — судя по данным космической разведки Минобороны РФ, вывоз нефти с захваченных сирийских территорий осуществляется практически в круглосуточном режиме тысячами нефтевозов.

Сотрудничество с курдскими террористами, «под сапог» которым американцы кинули всю восточную Сирию, грубо нарушив древние права арабских племен Джезиры, позволило забрать нефтяные промыслы у ИГИЛ1 практически нетронутыми. Действуя как оккупационная армия, курдские коллаборационисты в Сирии развернули на захваченной территории систему «военных советов», полностью поставив Заевфратье и север Сирии под внешнее управление. Разгром, который постиг связанных с РПК курдских боевиков с началом операции «Источник мира», позволил вернуть огромную часть территории Сирии под контроль САА. Для того, чтобы вернуть контроль над своей страной, Дамаску осталось изгнать оккупационные войска США.

Никакие «хотелки» президента Трампа не могут и не оправдают действий США в Сирии, уверен член Совета Федерации Игорь Морозов. В беседе с Федеральным агентством новостей сенатор подчеркнул, что в обозримом будущем у Вашингтона нет шансов удержать сирийскую нефть.

«Мне представляется, что неоднократные заявления президента Путина о том, что иностранные войска должны покинуть Сирию, остаются актуальны в обозримом будущем, — подчеркнул сенатор. — Потому что все желания американского президента оставить войска США «только» для того, чтобы контролировать нефть — которую они контрабандно, незаконно экспортируют из Сирии — лишены всяких оснований, а главное, политической логики».

Белый дом уже не может выдвинуть ни одного реального повода для того, чтобы остаться в Сирии напомнил директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

«Можно было все что угодно заявлять, обвинять Дамаск в военных преступлениях, как это делали раньше, фейковые химатаки устраивать — но здесь ситуация очень простая: американцы захватили нефть в суверенном государстве. Все прекрасно понимают, что американцы сейчас выглядят не просто как агрессоры, их агрессивная сущность была очевидна и раньше, — но тогда это прикрывали борьбой с ИГИЛ, идиотскими, простите меня, гуманитарными лозунгами, — а сейчас карты открыты», — указал собеседник ФАН.

Сенатор Игорь Морозов подчеркнул: России совсем необязательно идти напролом для того, чтобы американцы немедленно ушли из северной Сирии — сами уйдут, когда надо будет.

«Что касается России — нам не следует втягиваться в конфликты и вооруженное противостояние с американцами, но надо делать все, чтобы их выдавливать с помощью законного правительства в Дамаске и его сил, шаг за шагом возвращая под контроль весь этот нефтеносный район на северо-востоке Сирии», — подчеркнул парламентарий.

Собеседники Федерального агентства новостей согласны в том, что в распоряжении Дамаска и Москвы больше количество военных, дипломатических и тактических инструментов для того, чтобы заставить американцев убраться восвояси.

«Это уже относится к тактике военных действий, здесь возможны все варианты, в том числе и взятие под контроль сирийско-иракской границы на северо-востоке. Американцы не смогут долго находиться там в случае блокирования их с этого направления. Надеюсь, мы увидим результаты, когда сирийский Генштаб проявит свое военное искусство, — отметил Игорь Морозов, указав на то, что американский истеблишмент не сможет затягивать решение по Сирии до бесконечности. — До выборов Трампа остался целый год. Американские военные вряд ли смогут выдержать такую блокаду, которую могут применить сирийцы, особенно если турки усилят давление на американцев».

Директор центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов уверен, что американцы найдут способ вывернуться из этого положения.

«Ситуация предполагает большое количество решений. Наиболее жесткий — блокирование американских группировок в их зоне контроля, на нефтепромыслах. Перекрыть стратегические маршруты — и все. Но я думаю, что все будет гораздо проще — они предложат сделку, — считает эксперт. — Понятно кому — коалиции РФ — Сирия — Иран. Иначе как им выбираться из этой идиотской ситуации?»

1 Организация запрещена на территории РФ.