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ФСИН рассказала, какие животные доставляют заключенным наркотики

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ФСИН рассказала, какие животные доставляют заключенным наркотики

Москва, 6 ноября. Наркотики заключенным доставляют не только коты, а также собаки, голуби и другие животные, сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

Представитель ФСИН отметил, что способов передачи наркотических веществ много, запрещенные препараты отбывающим наказания людям доставляют «коты, собаки, обезьяны, голуби и много другой всякой живности».

«Пути доставки наркотиков в места лишения свободы – большая головная боль во всем мире, не только у нас», — сказал Максименко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам сотрудника ФСИН, наркотики иногда доставляют беспилотниками, которые работающие в службе специалисты глушат и сажают.

Ранее стало известно, что в октябре сотрудники исправительной колонии в Татарстане поймали кошку с 13 граммами гашиша. При этом животное, которое было признано вещдоком в деле о продаже наркотических веществ, пропало из приюта в Тульской области.

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Источник: Говорит Москва
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