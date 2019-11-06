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Дисквалифицированным за допинг лицам могут запретить занимать госдолжности в РФ

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Дисквалифицированным за допинг лицам могут запретить занимать госдолжности в РФ

Катовице, 6 ноября. Министерство спорта РФ планирует внести поправки в закон о физкультуре и спорте, чтобы запретить дисквалифицированным за нарушение антидопинговых правил лицам занимать государственные должности. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

«Мы разрабатываем изменения в закон о спорте, которые позволяют не допустить, чтобы отстраненные, дисквалифицированные люди работали в спорте, в том числе на государственных и муниципальных должностях», — пояснил министр.

Колобков также добавил, что в России, как и в любой другой стране мира, существуют случаи употребления допинга, однако все причастные к подобным инцидентам выявляются и наказываются.

«Случаи применения запрещенных средств существуют в любой стране, и если кто-то нарушает антидопинговые правила, то этот человек должен быть наказан. Данное правило должно работать для любого спортсмена из любой страны», — отметил Колобков.

Министр также добавил, что Россия привержена сотрудничеству со Всемирным антидопинговым агентством в полном объеме.

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