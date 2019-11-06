Малькевич разоблачил планы «Репортеров без границ» устроить глобальную цензуру

Известный журналист, член комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич обрушился с критикой в адрес западной НКО «Репортеры без границ» в ходе конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век».

Общественник спросил представителя «Репортеров», почему Россия в т. н. «индексе свободы СМИ», представленном организацией, находится ниже Украины, на которой самым грубым образом попираются права журналистов. В интервью Федеральному агентству новостей Александр Малькевич рассказал о двойных стандартах в работе «Репортеров без границ», а также о планах НКО создать т. н. «белый список СМИ».

«Мы фактически вывели на чистую воду «Репортеров без границ». Это НКО, на которую ссылаются отдельные СМИ, цитируют их рейтинги и фейковые индексы. Это специально созданная НКО, которая реализует серьезные идеологические задачи во всем мире на деньги Сороса и других западных приспешников», — отметил он.

Формально «Репортеры без границ» — журналистская организация, однако на самом деле в ее работе участвуют случайные люди.

«Очередное их фейковое творение — это «индекс свободы СМИ в мире». Россия в нем находится на 149-м месте, а на 162-м — Ливия, страна, где, как мы знаем, пытают журналистов», — возмущается общественник.

Украина же занимает в данном рейтинге 102-е место.

«Я публично задал вопрос их представителям: пусть нас научат, пусть объяснят, что нам нужно исправить, чтобы достигнуть хотя бы уровня Украины. Это же образец для нас...» — иронизирует Малькевич.

Собеседник ФАН напомнил, что во время проходившей в прошлом году на Украине конференции киевские власти не пускали в страну официально приглашенных ОБСЕ спикеров и депортировали их из страны.

«Это страна, где, как подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, запрещены все российские СМИ, включая оппозиционные».

Кроме этого, «Репортеры без границ» начинают реализовывать страшную, важную для их хозяев цель, о которой не знают российские медиа, указал журналист.

«Это так называемые «белые списки СМИ», которые организация планирует презентовать в следующем году. Это список, состоящий из порядка 200 медиа, которые якобы «не являются пропагандистскими», — рассказал Малькевич.

Планируется, что западные интернет-платформы на основании обращения к этой НКО будут отдавать приоритет в поисковой выдаче именно СМИ из «белого списка».

Для ранжирования СМИ в данном списке используется опросник-анкета, который состоит из более чем 200 вопросов, ответы на которые затем трансформируются в алгоритмы и обрабатываются специально написанными для этого программами. Некоторые из представленных в анкете вопросов весьма чувствительны и могут серьезно угрожать безопасности СМИ, безопасности источников и лично журналистов.

Помимо этого, в рабочую группу по составлению таких «белых списков» практически не включены представители России, а все заседания рабочей группы проводятся втайне, констатировал член комиссии ОП по СМИ.

На официальные письма и обращения как из органов российской исполнительной власти, так и от общественников «Репортеры без границ» не отвечают.

«Я сам писал им несколько обращений, в том числе от Общественной палаты РФ и от Фонда защиты национальных ценностей. Они проигнорировали их, — отметил глава ФЗНЦ. — Мы мешаем им втихую реализовать эту грязную и масштабную задачу по окончательному установлению цензуры на всех интернет-площадках мира».

Принимать меры по противодействию планам «Репортеров» необходимо уже сейчас.

«Сейчас еще не поздно хотя бы узнать об этом. Потом все будет происходить как в антиутопиях — мы даже ничего не поймем. Люди, которые будут искать новости в Интернете, вообще не будут находить в поисковой выдаче РТ и другие российские СМИ», — делится своими прогнозами член Общественной палаты.

В противном случае граждане России потеряют возможность узнавать новости о происходящем в стране и мире из российских источников.