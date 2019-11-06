На Украине оценили назначение американского юриста внештатным советником Зеленского

Назначение американского юриста внештатным советником Владимиром Зеленского — изменения кадровой политики США. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Американский советник

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником американского юриста Эндрю Романа Мака. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Эндрю Романа Мака советником президента Украины, вне штата (по согласию)», — говорится в тексте указа.

Мак специализируется на сопровождении международных сделок с участием Соединенных Штатов, Украины и стран СНГ. Он имеет опыт координации трансграничных споров, а также консультирования украинских компаний и компаний из стран СНГ по вопросам взаимодействия с партнерами в США. Мак, помимо всего прочего, имеет свидетельство адвоката на Украине и в США. В 2010 году издание Kyiv Post назвало Мака одним из наиболее влиятельных иностранцев на Украине.

Изменения кадровой политики США

Как отметил Евгений Голышкин, проходящая осень не дала ответов на вопросы готовности команды Зеленского интенсифицировать переговоры «нормандского формата» и искренности желания нового президента активизировать мирное урегулирование. Скандалы в США, связанные с «Трампгейтом» и возросшим противостоянием между лагерями демократов и республиканцев в борьбе за власть, требуют от Вашингтона изменений в кадровой политике на постсоветском пространстве.

«Назначение нового «внештатного» советника для президента говорит о том, что Украина по-прежнему важна для внешней политики США. Борьба внутри американской власти за доминирование в «подбрюшье» России выходит на новый этап. Эндрю Роман Мак известен своей компетенцией в трансграничных спорах, касающихся энергетики и торговли. В свете готовящейся продажи земли сельско-хозяйственного назначения его роль может иметь большой вес», — добавил Евгений Голышкин.

В любом случае Зеленский и стоящие за ним силы открыто демонстрируют, что рассчитывают на покровительство США. Они готовы, как и предшественники, выполнять роль буферного государства.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов выразил мнение, что Зеленский хочет не только доказать свою лояльность, в которой некоторые могут усомниться на фоне скандалов с Игорем Коломойским (недавно МВФ отказался выдавать очередной транш из-за близости олигарха к президенту), но и установить более тесные контакты со «средним звеном» американского политикума для лоббирования своих интересов. Новый советник, очевидно, также будет еще одним связующим звеном между Вашингтоном и Киевом. В том числе он будет консультировать Зеленского по поводу того, как продавать землю, ресурсы и остатки промышленности Украины.

«А чтобы критики не особо «возбухали» — советник-то внештатный. По сути, никто и звать никак. Формально его вообще нет. Но он есть. Хочу напомнить, что, когда у нас была «приватизация» по западным лекалам, у нас тоже во всех министерствах, во всех ведомствах, вплоть до администрации президента, сидели американские советники — штатные и внештатные, которые в США никаких постов не занимали, но были проводниками воли победителя в побежденной стране. Они консультировали проамериканские власти России (по сути, марионеточные), как уничтожать Россию. У нас это, к счастью, осталось в 90-х», — добавил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, Украина все это переживает по новой. Причем в гораздо более серьезном масштабе и с гораздо более печальными последствиями в ближайшем будущем.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства заявил о существовании «формулы Зеленского», которая якобы должна прекратить гражданскую войну на территории Донбасса. Одна из главных составляющих этой формулы — переход к радикальным мерам, если проблема с ситуацией на юго-востоке не будет решена в самое ближайшее время.