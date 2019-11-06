Москва, 6 ноября. Новые исковые требования украинской компании «Нафтогаз» к российскому «Газпрому» являются абсурдными. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Он добавил, что Россия предлагает урегулировать спор «Нафтогаза» и «Газпрома» мирным путем.

По словам министра, второй иск на сумму 12 миллиардов долларов, который подала украинская сторона, еще не рассматривался. Поэтому говорить, что «кто-то кому-то должен» преждевременно, отметил глава Минэнерго РФ.

«Мы понимаем, что те требования, которые заложены в иск, у меня другого слова нет — абсурд. Как и решение украинской антимонопольной службы, когда они насчитали $6,4 млрд за якобы нарушения «Газпромом» антимонопольного законодательства при использовании газотранспортной инфраструктуры. Это решение чисто политическое, конъюнктурное, внутриукраинское. Оно абсурдно и подлежит отмене», — цитирует слова Александра Новака ТАСС.

Министр добавил, что разбирательства касательно решения Стокгольмского арбитража продолжаются. «Газпром» подал апелляцию, которая будет рассматриваться в следующем году.

«Мы продолжаем предлагать нашим украинским партнерам для нормального восстановления долгосрочных взаимоотношений в рамках транзита и поставок газа вернуться к вопросу мирного урегулирования», — отметил Новак.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к «Газпрому» на 22 миллиарда долларов, передает «Газета.Ru».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что выдвижение Киевом исковых требований в арбитраже делает невозможным достижение договоренностей между Россией и Украиной по вопросу транзита газа.

Действующее соглашение Москвы и Киева на транзит газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года. В ходе трехсторонней консультации России, Украины и Еврокомиссии в Брюсселе Москва предложила продлить контракт на имеющихся условиях на короткий срок.