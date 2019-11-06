Навальный «разлюбил» Шуршева, ставшего героем гей-порно в соцсетях

Санкт-Петербург, 6 ноября. Скандальный блогер Алексей Навальный сменил главу своего петербургского штаба. Вместо фигуранта гей-скандала Александра Шуршева на этот пост была назначена Ирина Фатьянова, сообщается в Twitter-аккаунте штаба.

Еще в начале октября 2019 года на странице петербургского штаба Навального появилось объявление о вакансии координатора. Вероятно, решение сменить главу штаба было обусловлено чередой секс-скандалов, центральной фигурой которых стал Шуршев.

Напомним, летом 2019 года сайт «Двач» опубликовал гей-видео, главным героем которого стал мужчина, подозрительно похожий на Шуршева. Он совершал половой акт с человеком, напоминающим фотографа Михаила Обозова. Последний неоднократно принимал участие в различных петербургских митингах. Вскоре видео распространили различные Telegram-каналы, что значительно повредило репутации так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», сообщает Nation News.

Отметим, что сам Алексей Навальный регулярно пропагандирует так называемые западные ценности, однако это не помешало ему сменить главу штаба из-за сообщений о сексуальных связях с мужчинами. Скандальный блогер в очередной раз продемонстрировал, что готов предавать собственные принципы ради репутации.