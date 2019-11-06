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Психолог объяснила, почему люди верят в сверхъестественное

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Психолог объяснила, почему люди верят в сверхъестественное

Москва, 6 ноября. Многие люди верят в сверхъестественное из-за страхов и фобий, объяснила клинический психолог, психотерапевт Ирина Герчикова.       

По ее словам, вера в различные мистические явления — защитная реакция психики на разного рода страхи и фобии, которые могут быть личностными, социальными или бытовыми. Чтобы защититься от них, человек начинает искать поддержку в сверхъестественном. Об этом пишет «Слово и дело».                                        

Ирина Герчикова подчеркнула, что важно разделять понятия веры в Бога и в мистику. Она обратила внимание, что «образ Бога — это образ родителя, который нам помогает».

«Мы несем с собой родительские образы, когда что-то в нашей жизни случается. Понятие веры человека в мистические явления и вера в Бога — это две разные вещи», — считает Герчикова.

По ее словам, увлечение мистикой может привести к определенным последствиям. К примеру, человек может глубоко зарыться в своих страхах, а это станет причиной развития паранойи. Эксперт предупредила, что в данном случае помочь может только специалист — либо психотерапевт, либо человек, связанный с церковью. Как заметила Герчикова, чаще всего человек верующий не задерживается у психолога, так как получает всю необходимую помощь в религии.                                

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